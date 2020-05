Khruangbin defienden la importancia de no olvidar en el emotivo vídeo de ‘So We Won’t Forget’

Khruangbin, el trío de rock psicodélico de Texas que se ha dado a conocer con los discos ‘The Universe Smiles Upon You’ y ‘Con Todo El Mundo’, en los que han tenido cabida influencias de la música tailandesa, española o iraní, publica su próximo trabajo el 26 de junio, un ‘Mordechai’ que basa su título en el nombre de uno de los personajes principales del Libro de Ester del Tanaj, la Biblia hebrea; y que llega después de la fructífera colaboración del grupo con Leon Bridges, uno de los soulman del momento.

El primer avance de ‘Mordechai’ había sido ‘Time (You and I)’, un simpático tema con ecos a la música disco norteafricana de los años 70 que ocupará la pista 2 del álbum, y el segundo presenta un sonido parecido. El veraniego ritmillo disco de ‘So We Won’t Forget’ remite a trabajos recientes de Tame Impala y U.S. Girls, mientras la letra d la canción expresa la importancia de no olvidar: “La memoria es algo poderoso”, escribe la banda, “y ahora más que nunca es importante comunicar a tus seres queridos que los quieres, para que no lo olviden”.

El vídeo de Scott Dungate para ‘So We Won’t Forget’ utiliza esta premisa para construir una conmovedora historia de amor paternal truncada por la tragedia. Un padre visita el lugar en el que el destino se llevó la vida de su hija cargado con un gigante peluche, uno de muchos, con intención de mantener vivo su recuerdo. Porque dicen que solo muere quien es olvidado…