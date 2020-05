Cruïlla reconfirma a Two Door Cinema Club, Morcheeba, Residente… en su edición de 2021

Cruïlla había anunciado el aplazamiento de su edición de este año a 2021 sin aclarar su intención respecto a la organización de su nuevo cartel. Hoy, el festival barcelonés confirma los primeros artistas que actuarán en su edición del año que viene, y ya puede decirse que también ha optado por replicar el de este año en la medida de lo posible.

Al menos de momento, Cruïlla no contará ni con Gwen Stefani, el gran reclamo de este año, ni con Editors, pero sí confirma a Two Door Cinema Club, Kase.O, Residente, Morcheeba, Of Monsters and Men, Sopa de Cabra, León Benavente, Novedades Carminha, Perotá Chingó, Lágrimas de Sangre, Fuel Fandango, Rayden, Djaikovski, Gertrudis, Ebri Knight, Siloé y Meritxell Nedderman. La mayoría de estos artistas, si no todos, ya formaban parte del cartel de 2020.

En un comunicado, Cruïlla recuerda que las “entradas de Cruïlla 2020 serán válidas para Cruïlla 2021” y que “el festival se pondrá en contacto por email con todos los compradores a finales de mayo y ofrecerá todas las opciones disponibles para aquellos que no puedan asistir”.

Por otro lado, la sala Razzmatazz ha confirmado que todos los eventos y conciertos programados hasta finales de junio quedan cancelados, “a espera de nuevas medidas y directrices al respecto”.