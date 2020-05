Mala Rodríguez anuncia la inminente publicación de su nuevo disco, ‘MALA’

En una entrevista que manteníamos el pasado mes de octubre con María Rodríguez, la jerezana nos aseguraba que la continuación de ‘Bruja’ estaba terminada. Y sin embargo, no habíamos vuelto a saber más de él… hasta hoy. Por fin, siete años después de aquel álbum, verá la luz el sexto álbum de estudio de Mala Rodríguez, tal y como ha revelado en un mensaje en sus redes sociales, con algunos emoticonos orientativos: “Soy mala desde que empecé… A través de los años he defendido y presumido de nombre. Este trabajo tiene todo lo que soy… un poco más de mí. Para quienes siempre estuvieron ahí, para los que acaban de llegar y los que están por venir. Con mucho amor, el próximo 29 de mayo. MALA”, dice el mensaje.

Será por tanto el viernes de la próxima semana cuando descubramos este trabajo tan esperado y del que no sabemos prácticamente nada. Cuestionada en la citada entrevista sobre cuáles de los diversos singles ha venido publicando en el último par de años podrían tener cabida en él, no soltaba prenda: “De eso no sé. Hay un montón de canciones y en breve publicaremos el álbum. (…) Si quieres sacar sencillos, los vas sacando. Y si te encaprichas de sacar una colección de canciones, también lo puedes hacer. Es todo hablarlo”, aseguraba como si, en lugar de haberse criado en Jerez de la Frontera y Sevilla, lo hubiera hecho en Lugo.

Lo cierto es que, así, es difícil intuir qué dirección podrá seguir La Mala en este nuevo disco. En el último par de años, tras el golpe de timón (y el exitazo) que supuso grabar ‘Usted’ con Juan Magán, ha lanzado singles como ‘Gitanas‘, coherente con su carrera como rapera hasta entonces. Pero sobre todo se ha inclinado hacia un estilo urban bailable, próximo al dembow y el reggaetón, con singles como ‘Contigo’, ‘Mujer bruja’ con Lola Indigo, ‘Aguante‘, ‘Tenamoras‘ con Dellafuente o ‘Dame bien‘. Precisamente en la semana en que estallaba en España la crisis de la Covid-19, publicaba una sorprendente y emotiva balada al piano titulada ‘Mami‘, que había presentado en televisión meses atrás con Emilio Aragón. Recordemos también que el año pasado Rodríguez era galardonada con el Premio Nacional de Músicas Actuales como “pionera de las músicas urbanas”, el más prestigioso (y dotado económicamente) de nuestro país.