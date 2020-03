Mala Rodríguez sobrecoge dando voz a una hija que echa en falta a su ‘Mami’

Si eres usuario del late-night de Andreu Buenafuente en #0 de Movistar, Late Motiv, o incluso aunque no lo seas, puede que ya conocieras una nueva canción que hoy publica Mala Rodríguez: el pasado 12 de diciembre, de manera bastante sorprendente, la jerezana visitó el programa e interpretó en directo ‘Mami’, una sentida balada al piano. Piano que, para mayor campanada, fue tocado por nadie más y nadie menos que el músico, actor y productor Emilio Aragón (AKA Milikito). Hoy, meses después, la canción es publicada al fin hoy de manera oficial como single, con un vídeo en blanco y negro dirigido por Iker Iturria. Y, para no dejar de sorprender, lo hace bajo el auspicio de Industria Works, sello y agencia de management independiente norteamericana que, que sepamos, nada tiene que ver con Universal Music, la compañía en la que venía editando sus trabajos hasta ahora.

Pero lo importante es la propia canción, una sobrecogedora letra en la que la Mala deja aflorar su lado más íntimo y sensible abiertamente. En ella pone voz a una hija que dirige un mensaje a su madre, una mujer que debe trabajar muchas horas fuera de casa para sacar adelante a su familia. Es difícil no deshacerse en llanto ante versos como “Me asomo al pasillo sin hacer ruido cuando te escucho / Lleva’ to’a la noche trabajando fuera y te extraño mucho / Sé que anda’ cansada y no puede’ má’ pero me hace falta / Sentir tu piel cerca de mi na’ má’, que hay una y tú ere’ la mía”, con los que bien podemos identificarnos muchos de nosotros. De hecho, no nos extrañaría, dada la emoción que desprende, sea una historia autobiográfica. Bien como un recuerdo de su experiencia infantil, o bien poniéndose en el papel de su propia hija. O ambas.

Aunque ‘Mami’ es una balada sentida –de alguna manera, conecta con aquel gran himno de mismo título que popularizaron en 1980 los Chichos–, Mala Rodríguez no abandona en ella su lado rapero, que desata en el tercer verso de la canción, en el que parece dar voz a la progenitora a la que se dirige el tema (“Ya no queda mucho, ya me queda meno’ / Ya no queda nada, ya lo tengo todo / ¿Cuánto vale eso? Sí me gusta, pero / como gano poco, gasto meno’ y rezo”). Es, además, muy diferente a los singles pop que María había venido publicando en el último año, buscando sin complejo alguno conectar con públicos más amplios y variados que los del rap de sus inicios.

Tras sus exitosas colaboraciones con Juan Magán y Lola Indigo, en 2019 ganaba el Premio Nacional de Músicas Actuales y publicaba ‘Aguante‘, ‘Tenamoras‘ con Dellafuente y ‘Dame bien‘ venía manteniendo un camino próximo a los sonidos latinos, más o menos duros, que copan las listas de éxitos de un tiempo a esta parte. Veremos si ‘Mami’ es un cambio de rumbo o un hito en ese camino que deseamos, ahora con más fuerza, seguir.





