Bad Bunny, número 1 de álbumes en España con ‘LAS QUE NO IBAN A SALIR’

Bad Bunny ha colocado el 100% de su nuevo disco publicado por sorpresa y en plena cuarentena, ‘LAS QUE NO IBAN A SALIR‘, dentro del top 100 de la lista de singles, por lo que el largo debuta esta semana lógicamente en el número 1 de la lista de álbumes escuchados en streaming. Ya van 3 de 3. El anterior, “Yo Hago Lo Que Me Da La Gana“, ocupa de hecho el número 2, mientras ‘X 100PRE‘ pega un subidón del número 10 al número 9.

¿Qué otra entradas en la lista de álbumes deja esta enésima semana de confinamiento? Apenas hay que comentar cuatro. ‘Broken’, el nuevo EP de cuatro canciones del rapero murciano KAZE, entra en el número 12, mientras ‘Colegio’, el nuevo disco de Cali Y El Dandee que incluye colaboraciones de Sebastián Yatra, Lalo Ebratt o Rauw Alejandro, lo hace en el número 14.

Finalmente, y ya en la parte baja de la tabla, la cantante de R&B Kehlani coloca su nuevo disco ‘It Was Good Until It Wasn’t‘, que acabamos de reseñar, en el número 91, y el dúo de pop mexicano Jesse & Toy su nuevo largo ‘Aire’ en el 92.