Ellie Goulding “samplea” ‘Be the One’ de Dua Lipa ¿demasiado pronto? en ‘Power’

Ellie Goulding, que triunfaba la pasada Navidad con su versión de ‘River’ de Joni Mitchell, sigue presentando las canciones que formarán parte de su cuarto disco, el cual sigue sin anunciar pero se rumorea llevará el título de ‘Brightest Blue’ y saldrá en algún momento del mes que viene. Será el sucesor de ‘Delirium‘, editado hará este año un lustro.

Después de ‘Worry About Me’ con blackbear, una canción con la que no ha pasado gran cosa en las listas de éxitos a pesar de contar entre sus autores a Savan Kotecha e Ilya, autores de varios hits de Ariana Grande, y de la misma ‘Love Me Like You Do’ de Ellie Goulding, hoy es el turno de escuchar ‘Power’, un oscuro medio tiempo que podemos situar a medio camino entre ‘Army of Me’ de Björk y ‘Be the One’ de Dua Lipa. De hecho, el estribillo y arreglo coral de ‘Power’ recuerdan tanto a los de aquel temprano hit de la autora de ‘Future Nostalgia’ que sus autores han sido acreditados en ella, probablemente para evitar líos legales, aunque la canción no incorpore un “sample” propiamente dicho.

Sobre ‘Power’, Ellie ha dicho: “Esta es la primera canción que supe que iba a formar parte de mi cuarto disco. Me gustan las canciones que tienen resoluciones y esta refleja las actitudes caprichosas que suelen darse en las relaciones suprficiales. Pero también es una celebración de mi propia sexualidad”.