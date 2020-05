Vetusta Morla / MSDL – Canciones dentro de canciones

Extrañísimo el lanzamiento que hoy llega al mercado por parte de Vetusta Morla, una revisión “canción por canción” y en orden de su último álbum, el exitoso ‘Mismo sitio, distinto lugar’, aún en el top 50 de los más escuchados del país, 131 semanas después de su lanzamiento, si es que podemos asimiliar la barbaridad que eso implica. Ciertamente este “MSDL” no es un “unplugged” como ellos mismos dicen, el grupo se ha empeñado en venderlo como un “nuevo disco”, y pretende mostrar con él que las canciones son “organismos vivos” que viven dentro de otras canciones, “como dentro de una muñeca rusa”.

Es una suerte que nadie esté hablando de “mejorar” las canciones al menos, al modo en que Bono se refirió a la producción de ‘Pop’. Idea, la de regrabar aquel álbum, que por suerte U2 abortaron. Querer “mejorar” algo habría sido una decepción por parte de los de Guille Galván, que cuenta con uno de los perfiles más cabales, valientes y enriquecedores de esa jungla llamada Twitter. ‘Mismo sitio, distinto lugar’ era por mucho el mejor disco de Vetusta Morla, un álbum abundante en detalles y al mismo tiempo comedido en arreglos en el que aún se descubren cosas dependiendo del equipo y la plataforma de reproducción: igual por eso el público continúa comprándolo y escuchándolo de manera tan obsesiva. No había nada que mejorar, por tanto, salvo quizá alguna letra -algo que los artistas rara vez deciden tocar por alguna misteriosa razón-, y no, el mérito de la superproducción no puede atribuirse solo al trabajo realizado junto a Dave Fridmann, pues eso significaría hacer de menos la evolución firme y fascinante que el grupo de Tres Cantos ha desarrollado por su cuenta, como reza el mito, sin ayuda de nadie. Ni Fridmann es quien ha conseguido que cada álbum de Vetusta Morla sea mejor que el anterior, ni es él quien ha logrado llenar los estadios.

Si el objetivo es simplemente dar otra visión de las canciones, hay dos que salen claramente perjudicadas, y una que contra todo pronóstico no sale beneficiada. ‘Te lo digo a ti‘ tenía todas las de perder: era un tiro influido por los ritmos kraut y la urgencia de Suicide, que inexplicablemente ahora se reviste de ritmos trip-hop y efectos dub. Mala idea para una canción protesta en los tiempos de la #cayeborroka. Por otro lado, la baza de ‘Palmeras en la nieve’, con sus frases de El Mundo Today, era el humor, y no es que sea muy graciosa en este formato, ni en su parte acústica, ni en la explosión eléctrica del estribillo. En tercer lugar, el precioso vals de ’23 de junio’ se convierte en un sosete e inocuo medio tiempo cuyo único entretenimiento es averiguar qué tipo de Hammond, Rhodes o similar adereza la nueva versión. Quizá una forma de dar una nueva vida a esta excelente composición habría sido sencillamente a capella, aunque se agradece que el álbum no sea simplemente un “unplugged”: habría tenido más sentido, pero habría sido también más aburrido.

‘MSDL – Canciones dentro de canciones’ tampoco presenta una secuencia atractiva. Por si ‘Punto sin retorno’ ya tenía poco título de corte de cierre, aquí suena como una grabación completamente catárquica y final en su lucha por ir de menos a más… lo que hace que después, enfrentarse a ‘La vieja escuela’ y ‘Mismo sitio, distinto lugar’ resulte más arduo de lo que debería. Y es injusto porque la última refuerza un momento muy Juan & Junior en las armonías vocales, totalmente encantador, que ya estaba ahí, solo que no nos habíamos dado cuenta.

‘Punto sin retorno’ es, en cualquier caso, uno de los momentos álgidos de este “nuevo álbum”. Tanto en ella, como en ‘Consejo de sabios’ y ‘Guerra civil’, Vetusta Morla vuelven a hacer alarde de lo mejor que saben: tocar. El álbum recupera la idea de que todos los músicos toquen sus instrumentos al mismo tiempo sin trucos de post-producción, y son estas canciones las que mejor sacan partido de idea y virtuosismo; ‘Consejo de sabios’, con otro de esos crescendos, y ‘Guerra civil’ con una fantástica interpretación vocal de Pucho, cerca del falsete, manteniendo su espíritu R&B.

Calificación: 5,5/10

Lo mejor: ‘Consejo de sabios’, ‘Guerra Civil’, ‘Punto sin retorno’

Te gustará si: te han gustado siempre los discos de regrabaciones

Escúchalo: ‘Consejo de sabios’ en Youtube