Carolina Durante y Sr. Chinarro, a la gresca por el uso de la música en la #CayeBorroka

Desde hace un par de días, están dando muchísimo que hablar las ¿manifestaciones? ¿espontáneas? de vecinos del Barrio de Salamanca de Madrid (uno de los de mayor renta per cápita y rancio abolengo de la capital) en contra del estado de alarma y el confinamiento. Algo que en Twitter se ha dado en llamar #CayeBorroka, en clara alusión al término “cayetanos” con el que muchos identifican a los pijos del país, especialmente desde que Carolina Durante popularizaran el concepto con su hit ‘Cayetano‘. Entre los numerosos y delirantes memes que se han podido ver estos días de lo acontecido en la calle Núñez de Balboa, hemos visto a esa chavalada enarbolando palos de golf coreando “¡llibertat, presos polìtics!”, ‘Bella Ciao’ y “Gora ETA“, además de ‘Don’t Look Back In Anger’ de Oasis o el tema de los Carolina Durante. [Foto de Antonio Luque: Ana Becerra.]

Eso incitó a Antonio Luque a conectar a ambos grupos en un tuit tan breve como polémico, declarando sin más “Ni Oasis ni Carolina durante” (sic). Ni cortos ni perezosos, como recoge la web Dod Magazine, el cuarteto madrileño le devolvía la pelota al veterano artista sevillano llamándole “Señor Chinado”. “Entiendo que entre el covid y el cierre de rdl lo esté pasando regu, pero tampoco hay que faltar solo porque nosotros sigamos interesándole a la gente”, remachaban. “Sin faltar, niños. Cada cual tiene sus gustos, yo tengo los míos”, respondía primero Luque, diciéndoles que deberían “estar contentos de haber entrado con Oasis en el pack. Pero os habéis “chinado”, por algo será”, y rematando luego que él sigue “interesando a la gente lo mismo desde hace más de 26 años. Nunca fue mucho, nunca fue poco. Para mí es suficiente. A ver para cuánto tiempo os da vuestro talento bragado y con tablas”.

Tras aclarar luego que alguna de sus canciones “le gusta” –parece ser que ‘El himno titular’– hurgaba luego en la herida respondiendo a los comentarios que tildaban al cuarteto de “Los Nikis en soso”, aunque aclarando que no les gustan “el 90% de los grupos españoles”, y recordaba su vieja polémica con Los Javis a cuenta de Operación Triunfo. Aunque no parece que esto forme parte precisamente de ella, Luque está en plena promoción de su nuevo disco ‘El bando bueno’, del que ya ha avanzado ‘Sábanas santas‘ y ‘Una famiglia reale‘. Por su parte, Carolina Durante estarían ultimando un EP entre su primer y su segundo disco, del que han mostrado ya ‘La canción que creo que no te mereces‘, colaboración con J de Los Planetas… que ha colaborado también en varias ocasiones con Luque, por cierto.

Ni Oasis ni Carolina durante. — Antonio Luque (@antonioluque70) May 16, 2020

Señor Chinado, yo entiendo que entre el covid y el cierre de rdl lo esté pasando regu, pero tampoco hay que faltar solo porque nosotros sigamos interesándole a la gente. — CAROLINA DURANTE (@carolinadurante) May 17, 2020

Sin faltar, niños. Cada cual tiene sus gustos, yo tengo los míos. — Antonio Luque (@antonioluque70) May 17, 2020