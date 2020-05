Charli XCX, Future, Ñengo Flow, Sech… en la lista de álbumes española

El portorriqueño Ñengo Flow, de actualidad máxima en España tras el éxito de ‘Safaera’ de Bad Bunny, en el que es artista invitado, firma el disco más escuchado de la semana en nuestro país. ‘The Goat’ entra nada menos que en el número 4 de la lista, quedándose solo por detrás de ‘LAS QUE NO IBAN A SALIR‘ y ‘YHLQMDLG‘ de Bad Bunny y ‘Colores‘ de J Balvin.

Otro colega de Benito, el panameño Sech, coloca su nuevo disco ‘1 of 1’ en el número 10 de la lista. Sech es intérprete junto a Bad Bunny del hit ‘Ignorantes’ y también ha triunfado con otras colaboraciones como ‘Sigues con él’ con Dimelo Flow y Arcángel o, por su cuenta, con el macrohit ‘Otro trago’. ‘1 of 1’ incluye el éxito ‘Si te vas’, que suma más de 200 millones de reproducciones en Spotify. Por otro lado, el dominicano El Alfa, otra figura exitosa del reggaetón actual, coloca su nuevo trabajo ‘El Androide’ en el número 16.

En cuanto a otros géneros, Future entra en el número 30 con ‘High Off Life’, un nuevo disco que, como se esperaba, ha dado al rapero otro número 1 en el chart americano. Además, Charli XCX es número 43 con ‘how i’m feeling now‘, su nuevo disco compuesto durante el confinamiento, y que ha debutado en el número 33 de la lista británica. Y el DJ Tiësto es número 68 con ‘The London Sessions’. Finalmente, Khea es número 68 con ‘Trapicheo (Mixtape)’ y el disco de la gala 10 de Operación Triunfo es número 75.