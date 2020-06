‘This Is America’ de Childish Gambino y ‘Alright’ de Kendrick Lamar, grandes virales del “Blackout Tuesday”

No hubo apagones significativos en las plataformas de streaming durante este “Blackout Tuesday” en el que los artistas invitaron a un apagón generalizado. De hecho, más gente escuchó el martes en Spotify el número 1 mundial, ‘Rockstar’ de DaBaby con Roddy Ricch (5,4 millones de reproducciones), que la que lo había hecho el lunes (5,1 millones).

Lo que sí podemos decir es que dos canciones antiguas resucitaron este martes en homenaje a George Floyd, el último americano de raza negra que ha muerto debido a la brutalidad policial. Una es ‘This Is America’, un crudo retrato de la brutalidad policial publicado por Childish Gambino en mayo de 2018 y cuyo vídeo era criticado por herir sensibilidades, aunque no tanto como las de la propia realidad, como se está viendo. La canción ya fue número 1 en Estados Unidos, apareció en la mayoría de las listas de lo mejor de aquel año y su letra, que menciona a la “policía” y habla de “guerrilla”, está siendo revivida por las protestas en el país. El tema volvía al top 7 del global de Spotify el pasado martes, siendo top 2 en Spotify Estados Unidos.

El otro gran viral esta semana con motivo de las protestas ha sido ‘Alright’ de Kendrick Lamar, número 11 en el Spotify de Estados Unidos y número 26 en el global el mismo martes. La canción incluida en ‘To Pimp a Butterfly‘, el disco de 2015 del artista, contaba con un estribillo de ánimo a cargo de Pharrell, muy claro (“Nigga, we gon’ be alright / Nigga, we gon’ be alright”) y varias frases de Lamar que vienen a este caso o al de decenas de asesinados anteriormente, como “el homicidio te mira a la cara”, “nos han hecho daño antes”, “nuestro orgullo ha estado muy abajo”, “quieren matarnos en la calle” y “mis rodillas flaquean y mi pistola puede estallar, pero estaremos bien”.