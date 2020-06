Canción del Día: Viva Belgrado traspasan barreras con ‘Más triste que Shinji Ikari’… ¿sin vuelta atrás?

Shinki Ikari es uno de los personajes protagonistas de ‘Neon Genesis Evangelion’, una de las series de anime más célebres dentro y fuera de Japón. Un joven piloto taciturno y melancólico que combate una invasión de monstruos alienígenas solo por buscar la aprobación de su padre, comandante de su escuadrón militar con el que mantiene una relación difícil tras la muerte de su madre. Esa “tristeza” inherente inspiraba un simil a Cándido Gálvez, guitarrista, cantante y letrista de Viva Belgrado, que pone título a la canción más sorprendente y revolucionaria (para sus estándares) en la carrera del grupo cordobés.

‘Más triste que Shinji Ikari’ era el primer adelanto de ‘Bellavista’, tercer disco del cuarteto y segundo en el sello Aloud Music. Un giro al pop contemporáneo, con guiños al hip hop en lo lírico –”soy fan declaradísimo de Agorazein y también me apetecía jugar un poco a ser ellos”, decía Gálvez a Mondo Sonoro– y al chill-pop de Omar Apollo, Men I Trust o boy pablo en lo musical. Que, desde luego, poco tiene que ver con la escena post-rock y screamo en la que han triunfado Viva Belgrado, con una reputación internacional que les ha llevado a actuar por todo el mundo… incluyendo México y Tokio –está claro que tienen fijación por el país nipón y su cultura–, lugares que se mencionan en el irresistible estribillo de esta canción.

Una canción que habla, pese a su tono relajado, luminoso y hasta bailable, de un anhelo inalcanzable en forma de relación frustrada por la distancia que imponen las giras. Pero, con cierto sarcasmo, el protagonista no parece dispuesto a abandonarla por nada, aunque diga que sí con la boca chica: “Sabes a qué santo rezo, que me gusta el exceso / Si me lo pides juro que lo dejo / Libros, aviones, mixtapes, licores / Volver a cagarla y contarlo en canciones”. ‘Más triste que Shinji Ikari’ es, por mucho, la canción más escuchada en plataformas de streaming de ‘Bellavista’, y también la más alejada en estilo al resto del álbum. Porque ni mucho menos han dejado atrás esa tensión y furia que destacaba en sus primeros discos ‘Flores, carne’ y ‘Ulises’: en realidad, el rock poderoso y el desgañite máximo de Cándido capitalizan todo ‘Bellavista’.

Pero también es verdad que las barreras que han traspasado con esta canción difícilmente tienen vuelta atrás: en Spotify la canción ha crecido gracias a su presencia en playlists de indie donde suenan junto a Hinds, Cariño, Cupido o Rosalía, donde en absoluto desentona. Independientemente de la aceptación que esta dirección melódica pueda tener en su público habitual –que es evidente que ha respondido, a tenor de sus buenas cifras en plena pandemia–, esto les ha hecho llegar por primera vez hasta un público que, si bien cabe la posibilidad de que disfruten de otros temas de ‘Bellavista’ como el tema titular o ‘Ikebukuro Sunshine’, también puede esperar más de esto en el futuro. Nosotros desde luego lo hacemos.



