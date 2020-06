Mala Rodríguez, Christina Rosenvinge, TAB, Los Punsetes, Amaia… en Nits del Fòrum, ciclo veraniego de Primavera Sound

El verano de 2020 se presenta como algo histórico, y no para bien, en cuanto a la cultura: docenas de festivales han sido cancelados y/o aplazados a 2021, dejando un panorama particularmente yermo para artistas, grupos, técnicos y promotores (y también medios de comunicación especializados, obvio). Sin embargo, en los últimos días la escena comienza a moverse tímidamente con experimentos como los conciertos online de pago o este que propone Primavera Sound para este verano en Barcelona.

Aplazado su evento principal hasta 2021 justo cuando celebraba 20 años de vida, la promotora del festival dirigido por Gabi Ruiz propone una alternativa para este verano centrada –ante la ausencia de artistas internacionales abiertos a contrataciones– en los artistas nacionales o residentes en España. Se llama Nits del Fòrum y, entre los meses de junio y septiembre (ambos inclusive), ofrece una programación nocturna en el mismo recinto de la ciudad condal donde viene celebrándose el Primavera desde hace más de diez años.

Concretamente será en el anfiteatro descubierto donde, durante seis noches a la semana y entre las 19 y las 00 horas, actuarán artistas como Mala Rodríguez –en una de las primeras presentaciones de su nuevo disco ‘MALA‘–, Christina Rosenvinge, Triángulo de Amor Bizarro –ídem que La Mala, pero con su disco homónimo-del-revés–, Los Punsetes, Amaia, Mishima, Dorian, Kiko Veneno, Carolina Durante, Belako, Yung Beef, Hinds, Cecilio G., Javiera Mena, Mujeres, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Cariño, Ferran Palau, Monterrosa, Luna Ki… y un largo etcétera.

Una selección que incluirá propuestas especiales dedicadas al flamenco (con Ketama, Diego El Cigala, Capullo de Jerez…) y otras músicas (El Drogas, Zenet, Los Mambo Jambo…), abierta además a clubs tan conocidos como Somoslas, Churros con Chocolates o Caníbal, y, atención, a las bandas tributo: grupos de versiones de Amy Winehouse, The Cure, Queen, Aretha Franklin o Héroes del Silencio tendrán también su lugar en una oferta que también incluye DJs y gastronomía. Las entradas por días de los conciertos confirmados están a la venta en la web del festival, con aforo limitado y asientos numerados.

LES NITS DEL PRIMAVERA

2/7 – Ferran Palau + Anna Andreu

3/7 – Cecilio G

4/7 – Leïti Sene

9/7 – Los Punsetes

10/7 – La Mala

12/7 – Christina Rosenvinge

17/7 – Triángulo de Amor Bizarro

18/7 – PAVVLA

19/7 – Mujeres

24/7 – Luna Ki + Soto Asa

25/7 – Mishima

1/8 – Hinds

8/8 – Cariño

13/8 – Foyone

14/8 – Derby Motoreta’s Burrito Kachimba

15/8 – Núria Graham

21/8 – Carolina Durante

22/8 – Kiko Veneno (acústico)

28/8 – Belako

3/9 – Bejo

12/9 – Amaia

18/9 – Dorian

19/9 – Yung Beef

+ por confirmar…

SOMOSLAS, CHURROS CON CHOCOLATE “L’AMBIENT DEL FÒRUM”

27/6 – Monterrosa + La Prohibida

28/9 – Soraya + Sharonne

9/8 – Javiera Mena

+ por confirmar…

ARTE POR DERECHO

21/7 – El Yiyo

31/7 – Ketama

18/8 – Capullo de Jerez

27/8 – Diego El Cigala

+ por confirmar…

CANÍBAL – APOLO

8/7 – Zenet

22/7 – Tribade

29/7 – Smoking Souls

6/8 – Los Mambo Jambo

7/8 – El Drogas

19/8 – La Sra. Tomasa

9/9 – Ciudad Jara

+ por confirmar…

CLASSIC TRIBUTE NIGHT

5/7 – Think: Tributo a Aretha Franklin

2/8 – Deriva: Tributo a Héroes del Silencio

16/8 – Play The Game: Tributo a Queen

23/8 – Obscure: Tributo a The Cure

20/9 – The Amy’s Soul: Tributo a Amy Winehouse

+ por confirmar…