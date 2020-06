Escucha lo nuevo de Jehnny Beth, Chloe x Halle, Bejo, Mon Laferte, Roosevelt, Kiesza, Gorillaz, Monterrosa, El Último de la Fila…

Hoy en la playlist de novedades Ready for the Weekend nos enfrentamos a una nueva semana con cierta contención, pero reunimos, de nuevo, un buen puñado de lanzamientos muy interesantes: el debut en solitario de Jehnny Beth (Savages), el tercer disco de Chloe x Halle (protegidas de Beyoncé), un nuevo trabajo de Norah Jones, el debut de Naeem (colaborador frecuente de Bon Iver, que colabora en él), el rapero canario Bejo, el segundo disco en Elefant del dúo indie-discopop Rush Week, más nuevos álbumes de The Sounds, Bibio, Maren Morris, Example, Mr. Eazi, Kodaline, Larkin Poe, iann dior, The Architect, Silvio Rodríguez, Arde Bogotá y Edurne completan la lista. Además, en el apartado de EPs, destacamos uno del dúo Monterrosa en el que juegan con nuevos registros alternativos a su electropop, y la unión de los grupos underground VVV [Trippin’ You] y Luz Futuro.

En cuanto a nuevos singles, destaca el regreso de Roosevelt, una nueva muestra de la serie “Song Machine” de Gorillaz (esta vez junto a Octavian), junto a temas de Kiesza, AlunaGeorge (junto a SG Lewis), JARV IS… (la nueva banda de Jarvis Cocker), Mon Laferte, Benjamin Biolay, Black Eyed Peas & El Alfa, Woodkid, Tricky, Ms Nina & Soto Asa, Burrito Panza, Ane Brun, Teyana Taylor, Surfaces & Elton John, Bully, Ozuna, Margo Price, Grant Lee-Phillips, ToteKing, Loquillo, Toots & The Maytals, Shamir, Perapertú, Mariah, Sean Paul, Ella Henderson… junto a un buen puñado de nuevos nombres interesantes del panorama independiente nacional como Mediapunta, La Claridad, MENTIRA, Ralphie Choo, Kiwis, Pol Batlle o Pablo Wilson. Por supuesto, no olvidamos los temas que a lo largo de los últimos días han presentado Lola Indigo, Leon Bridges y 6ix9ine & Nicki Minaj.

Al margen de todo esto, una de las grandes noticias de la semana es la llegada a plataformas de streaming de la primera parte de la discografía –previa a su fichaje por Warner Music– de El Último de la Fila, que muchos esperábamos. Además, tenemos un nuevo álbum póstumo de Lil Peep, un disco en el que Built To Spill homenajean el repertorio de Daniel Johnston y el ‘MTV Unplugged’ de Liam Gallagher. Hay un buen puñado de versiones curiosas: Arlo Parks haciendo ‘Creep’ de Radiohead; Jorja Smith con ‘Rose Rouge’ de St. Germain; Black Pumas con ‘Fast Car’ de Tracy Chapman… También un remix de Aya Nakamura con Maluma y a Chancha Via Circuito rehaciendo temas de Fuel Fandango y Lido Pimienta. Por último, destaca otro avance del disco perdido de Neil Young, que por fin será publicado, y el último tema grabado por el legendario John Prine antes de su muerte.

Escucha la playlist “Ready for the Weekend”