Tomavistas 2021 confirma a JARV IS, Rolling Blackouts Coastal Fever, Novedades Carminha…

Tomavistas anuncia nueva tanda de confirmaciones para su edición de 2021, la que no ha podido tener lugar este año por culpa del coronavirus. La gran noticia es que JARV IS, el nuevo proyecto musical de Jarvis Cocker, a través del que el ex integrante de Pulp publica nuevo disco el mes que viene, se mantiene como cabeza de cartel del festival madrileño. El festival confirma también en su programación a Rolling Blackouts Coastal Fever, Novedades Carminha, que presentarán ‘Ultraligero‘ y también “temas nuevos”; Axolotes Mexicanos, que presentarán nuevo disco; y la revelación Chaqueta de Chándal.

Todos ellos se suman a Suede, León Benavente, El Columpio Asesino, Anna Calvi, Sen Senra, Maika Makovski, Mujeres, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Jessy Lanza y Side Chick, nombres que también formaban parte de la programación original de Tomavistas 2020, y que el festival ha conseguido reubicar en la del año que viene. Cabe recordar que Tomavistas también va a anunciar nombres “completamente nuevos” en el cartel de esta futura edición.

Tomavistas 2021 se celebra los días 27, 28 y 29 de mayo de 2021 en el Parque Tierno Galván de Madrid. Recordamos la información proporcionada por el festival sobre la gestión de entradas: Todas las entradas adquiridas para 2020 son válidas para 2021 de manera automática. No obstante, aquellos que no quieran o no puedan conservar su ticket, tendrán dos opciones para gestionarlo: 1.- Cambiar la entrada por un vale por el valor del importe de la misma. 2.- Devolver tu entrada y recuperar el importe de la misma. Toda la información en su web“.