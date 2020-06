Bunbury apoya la teoría de la conspiración #ExposeBillGates y la decisión de Trump de sacar a EE UU de la OMS

Enrique Bunbury, que esta semana ha entrado al puesto 16 de los discos más escuchados en España con su nueva entrega, ‘Posible’, ha generado cierta polémica al compartir en las redes sociales una imagen con la que apoya la teoría de la conspiración de Bill Gates. Con el hashtag #ExposeBillGates algunos usuarios han querido denunciar la supuesta dominación global que Bill Gates realizará a través de la vacuna contra el coronavirus.

Algo al respecto ha explicado en una entrevista con GQ México, en la que cuando estaba hablando de la covid-19, le preguntan por “una vacuna bajo la piel” e indica: “Mira, no tengo miedo, la situación actual se dio con la finalidad de crear un pánico y generar una necesidad. Y yo, no tengo miedo”. El periodista le pregunta entonces si aceptaría una vacuna que fuera un microchip bajo la piel que pudiera suponer un control, y él responde: “Considero que la libertad médica es un tema muy importante que la gente no está valorando, que el ciudadano y su médico son quienes deben tomar decisiones. Dejar que las decisiones médicas las tomen gobiernos o instituciones por encima de la gente, es extremadamente peligroso, no es recomendable, no sé a quién se le ha ocurrido pero tira por tierra todos los derechos constitucionales del planeta. La libertad médica es un tema trascendental y el gobierno que se lo salte está cometiendo un acto anticonstitucional, a no ser que estemos hablando de un país como Arabia Saudí, donde los ciudadanos no tienen ningún derecho”.

Preguntado frente al riesgo de una dictadura global, indica: “Una cosa son los intereses y los pensamientos de Bill Gates y de la OMS y otra cosa son los derechos individuales de cada país. No quiero utilizar la palabra ‘dictadura’ tan fácilmente porque hay gente que dice ‘esto no es una dictadura, es una pandemia’. Lo cierto es que hay normas que quieren imponer de forma global que no deben ser aceptadas contra los pueblos independientes. Que Argentina tome sus propias decisiones, que España tome las suyas, que México y Alemania igual, y que sean independientes a lo que quieren Gates y la Organización Mundial de la Salud”. Finalmente, cuando le preguntan si Trump hizo bien en sacar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, contesta: “Claro, y no quiero hablar de forma general, pero particularizando solo por una vez y que no se haga costumbre, estoy de acuerdo en algo con Trump”.

Las declaraciones, que son especialmente relevantes porque el artista vive en Los Ángeles, han dividido a quienes le siguen en redes sociales, entre quienes animan su valentía y quienes le han puesto al nivel de despiste de Miguel Bosé. El artista está copando titulares en la prensa generalista, apareciendo en La Sexta y ABC por estas declaraciones.