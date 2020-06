Anuel AA , número 1 de álbumes en España con ‘Emmanuel’; Lady Gaga, número 3 con ‘Chromatica’

Anuel AA firma el nuevo número de álbumes más escuchados en España con ‘Emmanuel’, un trabajo de 22 canciones que iba a tenerlo difícil para no debutar en esta posición en nuestro país, pues incluye los streamings estratosféricos de ‘China’, que supera las 670 millones de reproducciones. El álbum ha producido nuevos éxitos para el cantante de reggaetón portorriqueño como ‘Hasta que Dios diga’, ‘Jangueo’, ‘El manual’ o ‘Fútbol y rumba’ con Enrique Iglesias.

La siguiente entrada más fuerte en la lista de álbumes española es ‘Chromatica‘ de Lady Gaga, que ocupa el número 3 bloqueada tanto por Anuel AA en el número 1, como por Bad Bunny en el número 2. ‘Chromatica’ ha sido número 1 en la mayoría de países anglosajones, como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, y también en mercados europeos tan importantes como el francés. En España, Lady Gaga ha solido quedarse muy cerca de obtener un número 1 de álbumes sin nunca lograrlo: ‘Born this Way‘, ‘Joanne‘ y la banda sonora de ‘A Star is Born‘ se quedaron en el número 2, y ‘The Fame‘ y ‘ARTPOP‘ se quedaron en el número 3. ‘The Fame Monster‘ -vendido por separado- apenas alcanzó el número 26.

Otras entradas destacadas en la lista de álbumes son las de ‘Golden Hour’ de Kygo en el número 12, ‘Posible‘ de Bunbury en el número 16 y ‘MALA‘ de Mala Rodríguez en el número 18. Especialmente el segundo entra en lista algo perjudicado por la ausencia de ventas físicas en el recuento: su anterior álbum, ‘Expectativas‘, debutó en el número 1. También colocan su nuevo trabajo en lista Mujeres, con los que recientemente manteníamos una interesante charla. ‘Siento muerte‘ es número 77. Finalmente el disco de la gala 12 de OT es número 74.

La subida más fuerte en la clasificación es la de ‘Tragas o escupes’, el último álbum de Jarabe de Palo, una vez finalizado el recuento total de escuchas (el disco salió un martes). Tristemente, Pau Donés ha fallecido hoy debido al cáncer que padecía.