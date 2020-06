No te pierdas… ‘¡Hoy no!’, la épica y desconfinada versión de Mónica Naranjo de un clásico de Kim Wilde

La próxima semana se publica el segundo volumen de la serie ‘Mes Excentricités‘, el nuevo proyecto audiovisual de Mónica Naranjo. Se trata de un EP titulado ‘Les Quatre Saisons’, editado en una cuidada edición física que evoca el «art nouveau» de Alfons Mucha y que, además de las dos versiones de ‘Temptations‘ –sintonía del reality ‘La Isla de las Tentaciones‘–, mezcla versiones de canciones tan variopintas como ‘Creep’ de Radiohead o ‘P-Machinery’ de Propaganda con algún tema propio nuevo como ‘Alma y carne’.

Y hace unas horas se ha revelado el primer avance del disco, que no es otra que una versión del clásico de Kim Wilde, ‘Never Trust a Stranger‘, rebautizada por Naranjo como ‘¡Hoy no!’ Producida por ella misma con la colaboración de sus habituales Pepe Herrero y Oriol Crespo, se trata de una reinterpretación tecno bastante épica que, con llamativos breakbeats, acelera los BPMs de la canción y realza su estribillo con la potencia vocal desatada de la de Figueres, cantando «Y yo me sentí una mierda… Pero hoy no». Una sentencia que da sentido al título de la adaptación y le da un cariz personal, llevando a recordar el trance sentimental que Mónica pasaba recientemente y del que ha buscado sacudirse y sacar partido (emocional y profesional) con el buen docu-reality ‘Mónica y el sexo‘.

El tema se presenta con un vídeo filmado en tonos sepia que muestra a la artista cambiando «estrellas» por «estrechas» a lomos de un descapotable por las calles de Madrid, donde diferentes habitantes de la capital cantan junto a ella la canción. En cierto modo, este clip dirigido por Raúl Vaquero para la productora Sr. Mono tiene bastante sentido justo hoy, a horas de que España se libere definitivamente del confinamiento y entre en la llamada nueva normalidad… que esperemos sepamos cuidar y nos dure como poco hasta la llegada de una vacuna contra la Covid-19. ¿Seremos capaces?