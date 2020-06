Meister of the Week: Lauren Nine explica porqué le fascina tanto la astrología

El año pasado apostábamos por Lauren Nine, por su particular mezcla de hip hop, jazz, R&B, electrónica y pop, como uno de los nombres que habrían de explotar en 2019. Desde entonces, y siempre desde la autogestión y la libertad, esta barcelonesa ha venido publicando singles como ‘Metamórfica’ (con producción de Jasperino), ‘Naughty World’ y ‘Dime qué quieres saber‘ (ambos con la productora AWWZ), ampliando su repertorio y su voz rotunda y reconocible. En esa línea, el reciente ‘Marinero’, producido por Sr. Chen, es uno de sus singles más especiales y personales, un emotivo y explícito homenaje a su abuelo fallecido, con mayor influencia de su esencia mediterránea.

Precisamente su abuelo fue el que comenzó a instruirla en las estrellas y las constelaciones, poniendo la semilla de su interés por la astrología, de la que se considera «una auténtica friki». Por eso nos ha parecido ideal someterla a un cuestionario sobre la materia para la sección auspiciada por Jägermusic, Meister of the Week. Lauren nos explica porqué le fascina la influencia de los astros en el comportamiento humano, porqué no cree en los horóscopos y alguna de las muchas curiosas teorías que ha elaborado sobre el tema.

¿Cuándo y cómo comenzaste a interesarte por la astrología?

Desde mi niñez. Mi abuelo me contaba historias sobre las estrellas cuando navegábamos en su barco y me explicaba cómo su posición en el cielo podía guiarnos en la noche. Me hizo sentir muy pequeñita comparada con el universo y siempre quise aprender más.



¿Qué encuentras en ella que te resulte tan interesante?

Lo relaciono directamente con la ciencia y las matemáticas. Creo en patrones, estamos tallados a ellos y si te fijas y dibujas una línea continua, puedes ver que la trayectoria de los planetas y los satélites también dibujan patrones repetitivos. A la vez, me atraen las historias y la imaginación del ser humano durante los siglos respecto a las constelaciones. Me parece mágico. La imaginación es muy necesaria para nuestra evolución.

Entiendo que estás convencida de que la posición de la Tierra con respecto a los astros puede influir de manera real a las personas y su comportamiento. Como escéptico que soy, dame por favor un ejemplo que me convenza…

Creo que la cabeza humana es compleja y torpe, caprichosa. Muchas veces pienso que el horóscopo se basa en lo que tú quieras creerte o hasta que punto quieres identificarte con ello, como muchas otras situaciones o dogmas en nuestra sociedad. Si tú lees que eres Acuario porque naciste en febrero y lees todas sus características (sin una perspectiva constructiva de ti mismo) puede que te identifiques con ello y terminas adaptándote a esas características por el simple hecho de que nuestra cabeza busca identificarse con cosas que le rodean o también por integración social. Por otro lado, pienso que si la gravedad de la Luna afecta las mareas y nosotros somos 80% agua… ¿Por qué no iba a afectar esa gravedad, o la de planetas cien veces más grandes como por ejemplo Júpiter, a nuestra corriente sanguínea? Por ende, la forma en la que nuestra presión o el oxígeno a través de la sangre llega hasta la cabeza. Eso puede afectar estados de ánimo, configuraciones químicas en el momento que naciste… Son mis teorías de miles que tengo. También me considero una persona muy espiritual así que tengo las dos vertientes, la racional y la emocional.

Y sin embargo no crees en los horóscopos. ¿Por qué? ¿Hay realmente astrólogos fiables y contrastados en estos días?

Cómo bien dices no soy creyente de ello. Especialmente no creo en los horóscopos de las revistas del corazón. Creo en patrones, estos patrones se podrían llamar «horóscopos» o «cacahuetes». La mayor creencia que tengo, y es verídica, es que los humanos damos por sentado que todo funciona con una lógica concreta y creo que todo lo que nos rodea va más allá de nuestro entendimiento.

Dices que durante la cuarentena has trasnochado haciendo cartas astrales a algunos amigos. ¿Cuánto tiempo te ha llevado aprender a hacerlas? ¿Qué eres capaz de leer e interpretar en ellas?

Realmente no sé hacerlas aunque me encantaría. Aprendí a leerlas por fuentes en internet y leyendo ciertos libros que tengo en casa. Sé leer las influencias según los planetas y que representan en tu carta según su posición cuando naciste. También, el significado de las casas astrológicas y qué aspectos te hacen trabajar a lo largo de tu vida. Al final el horóscopo parece como crearse un avatar de un videojuego, quizá seamos Sims para extraterrestres (risas).

Dices que consultas los tránsitos planetarios de cada semana. ¿Qué es lo más fascinante que has aprendido, por ejemplo, de esa parcela?

Los dibujos que crean sus trayectorias y como coinciden con fechas históricas. Eso lo que más me fascina. También hay un lado espiritual por mi parte que está relacionado con la salud mental y física, pero esas funciones ya van con la personalidad de cada uno.

¿Por qué te interesa tanto la luna, en particular?

Por su influencia en las mareas y porque me parece preciosa. Le dediqué una canción, ‘Forever Yours’ producida por Lost Twin. Quizás aquí en Barcelona no se note tanto la influencia de las mareas pero hay otros lugares del mundo donde literalmente la posición de la Luna puede dejar al descubierto un templo que yace debajo del agua cuando llega el atardecer como por ejemplo el templo de Tanah Lot, en Bali. También me fascina porque es el satélite más cercano a la Tierra.



¿Estás pendiente, por ejemplo, de las noticias sobre meteoritos que caen en la Tierra, paso de cometas, esas cosas…? ¿Alguna novedad que nos pueda interesar a todos en ese sentido?

No mucho. Alguna vez he ido a ver la lluvia de Perseidas (Lágrimas de San Lorenzo) desde Montserrat. Lucen increíbles si coges una noche despejada, por desgracia la contaminación no ayuda.

¿Qué es lo más friki que has hecho en tu vida en la parcela astrológica?

Tengo cuatro aplicaciones sobre astrología en el móvil… Creo que mi frikismo es crónico.

¿Y lo más loco que has aprendido sobre todo esto?

Que muchas de las fechas que hay dentro del cristianismo se celebran en el mismo día que ocurre algún tránsito planetario concreto, como equinoccios, eclipses, etc. Las antiguas civilizaciones, por el contrario, se reforzaban con los tránsitos planetarios para las cosechas o para las subidas y bajadas de las mareas y su influencia en la navegación. Siempre me he preguntado porqué ciertas religiones tapan tanto los eventos astrológicos.



Me comentabas que tu primer EP se llamó ‘Andromeda’ por la galaxia. ¿Es tu favorita? ¿Por qué?

No es mi favorita, pero es la galaxia que tenemos más cercana a la nuestra. Para mi Andrómeda es presentar mi galaxia (o mi mundo interno) de la forma más cercana posible. Mi abuelo me hablaba de ella así que es probable que escogiera ese nombre inconscientemente.

¿De qué otras maneras te ha inspirado la astrología en lo musical? ¿Alguna letra, quizá?

Muchas letras. Sobre todo lo utilizo para hablar de arquetipos mentales y hacer metáforas con ellos cómo típicamente se utiliza Marte y Ares o Venus y Afrodita. Son buenos recursos lingüísticos.

¿Tienes alguna playlist con canciones dedicadas a astros, planetas, galaxias o similar? ¿Alguna canción o disco favoritos, en ese sentido?

Me viene a la cabeza ‘Saturn’ de Nao. Es un disco que habla del retorno de Saturno a tu signo. Se dice que el retorno de Saturno a tu signo sucede sobre tus treinta años y es un salto a la madurez, a comprender y cristalizar aquellas situaciones que llevan años siendo demasiado etéreas, las responsabilidades… Ese disco es un viaje muy bonito.



¿Alguna recomendación literaria que crees que podría gustar/interesar a algún neófito que pueda leerte?

Te diría ‘Ilusiones’ de Richard Bach. No habla de astrología pero habla de nuestras creencias limitantes y nuestra necesidad de identificarnos. De nuestros límites respecto a la comprensión y la realidad. Creo que se puede aplicar a la astrología y al rechazo que tenemos a la espiritualidad y a lo desconocido.