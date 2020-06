10 años de ‘Aphrodite’, uno de los discos más infravalorados de Kylie Minogue

Justo cuando Dua Lipa ha devuelto la música disco a las listas de éxito gracias a ‘Don’t Start Now’ y a su segundo álbum y se habla de que su (posible) próximo single co-producido por Stuart Price podría contar con la colaboración de Madonna o de Kylie Minogue -se barajan otros nombres- se cumplen 10 años de ‘Aphrodite‘, el álbum de 2010 de Kylie Minogue precisamente producido por Stuart Price. Ya en la primavera de 2010 se decía que ‘Aphrodite’ podría ser el «Confessions» de Kylie de la misma manera que, 10 años más tarde, se ha dicho que ‘Future Nostalgia’ podría ser el «Confessions» de Dua Lipa, pero en honor a la verdad, ‘Aphrodite’ se quedó muy lejos de igualar el impacto de ambos álbumes a pesar de sus muchas virtudes.

Certificado con el Disco de Platino en Reino Unido y Australia, ‘Aphrodite’ fue un éxito relativo: su single principal, el apoteósico ‘All the Lovers’, fue número 3 en las islas y número 6 en España y hoy solo puede ser considerado un clásico, pero el resto no funcionó demasiado bien en listas a pesar de que ‘Get Outta My Way’ sí ha superado la barrera del tiempo para convertirse en uno de los mayores éxitos de la australiana en las plataformas de streaming. Sin embargo, ‘Better than Today’ y ‘Put Your Hands Up (If You Feel Love)’ fueron sendos fracasos. Así, el disco ni se vendió tan bien como ‘Fever‘ u otros de la artista ni fue tan bien recibido como ‘X‘ y realmente no parece que siga en boca de muchos a día de hoy. Si nos atenemos a sus tímidas cifras en Spotify, a un millón de reproducciones por canción de media, y aún teniendo en cuenta que en 2010 el streaming no era ni muchísimo menos lo que es hoy, el disco parece algo olvidado.

Editado en plena resaca del Orgullo Gay, ‘Aphrodite’ ha aguantado bien el paso del tiempo a pesar de sus defectos. En su momento, incluso este medio destacó para mal la producción del álbum, que tachábamos de «plana», pero ‘Aphrodite’ es uno de los discos «recientes» de Kylie que más satisface escuchar entero, y el motivo es una colección de canciones estupendas, cuando no sobresalientes. Si ‘All the Lovers’ era histórica y ‘Get Outta My Way’ ese hit de Kylie que compartir con tus amigos que no son fans de la artista, el adictivo single ‘Better than Today’ es uno de sus más infravalorados. A su vez, la producción de Calvin Harris en ‘Too Much’ daba lugar a uno de los cortes más excitantes, ‘Everything is Beautiful’ era una balada preciosa y la festiva ‘Can’t Beat the Feeling’, que parece hecha para cerrar todos los Orgullos del mundo, el broche de oro perfecto. Si Dua ha declarado ser fan de Kylie y querer colaborar con ella, seguro que encontraría en ‘Aphrodite’ mucho en que inspirarse.