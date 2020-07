Está claro que hay letras que son un «win-win» desde el mismo instante en que son creadas: «resistiré, erguido frente a todo», «a quién lo importa lo que yo haga», «no quiero más dramas en mi vida»… y «me sentí una mierda pero hoy no«. Sintiéndolo mucho por la infravalorada Kim Wilde, esta genialidad no estaba en su (buena) canción de finales de los años 80, ‘Never Trust a Stranger’, que hablaba más bien sobre dejarse seducir por un desconocido. La típica asociación entre peligro y cama. Mónica Naranjo ha hecho aquí en cambio un himno de supervivencia que culmina como por azar en el amor, después de haber «andado entre piedras (…) por barro y piedra». Ganan sus autores, por supuesto, pero también el público, que pasa gracias a ‘¡Hoy no!’ a vivir una vida una décima mejor así, entre exclamaciones.

Desde que Naranjo «halla su estrecha«, ‘Mes excentricités Vol. 2’ se postula como un EP eufórico y exultante en el que cada canción pretende representar una «estación del año», con ‘Creep’ como «regalo personal» porque «ha acompañado a la cantante desde siempre». ‘Autómatas (P-Machinery)’ es una adaptación de los alemanes Propaganda de 1985, lo que permite a la Pantera de Figueres continuar explorando su lado más synth-popero y medio industrial. En su mano, esta versión que habla de «verano azul» en contraste con «ceniza gris» es una mina de claroscuros para las interpretaciones, incluso de contenido social, pues habla de «sangre negra» y «eterna esclavitud», lo cual nos devuelve a otro de los temas favoritos de la artista: la libertad. Como ella, la versión es apoteósica.

Pero lo importante es lo bien que funcionan estas dos producciones realizadas junto a Oriol Crespo, sumando a la propia ‘Alma y carne’ como trío de ases. Donde la parte anterior de esta trilogía, ‘Mes Excentricités Vol. 1‘, funcionaba, pues eso, como «excentricidad» en su carrera, pareciendo un maxi de canciones en bucle tras los 13 minutazos de la pista 1, que reunían todo el EP; en este caso la sensación es otra. La de estar enfrentándonos a la colección de canciones de Mónica Naranjo más asequible para el oído mundano y casual desde hace 20 años o casi.

‘Mes Excentricités Vol. 2’ se completa con una versión a piano y cuerdas de ‘Creep’ sobre la que volveremos cuando no estemos a 35ºC, y el tema central de ‘La isla de las tentaciones‘ tanto en español como en inglés, un ‘Temptations’ a medio camino entre el sonido de Depeche Mode y el R&B. Todo correcto.

En la «cara B», una retahíla de instrumentales para fans… si es que los fans quieren escuchar una canción de Mónica Naranjo sin su voz. Pero lo bueno lo hemos tenido en los primeros minutos de este EP, sobre el que también hay que elogiar las ambiciones de la edición física. Un arte gráfico «de inspiración art nouveau» del diseñador Ricardo Pizarro a partir de unas ilustraciones hechas por Medusa Dollmaker basándose en el pintor checo Alfons Mucha. Esta vez no solo un «must» para sus seguidores sino una obra por la que pueden acercarse neófitos que estén conociendo a Naranjo a través de los concursos televisivos en que participa.

Calificación: 7,2/10

Lo mejor: ‘¡Hoy no!’, ‘Autómatas (P-Machinery)’

Te gustará si te gusta: Fangoria, Pet Shop Boys, Depeche Mode

Youtube: ¡vídeo de ‘Hoy no‘!