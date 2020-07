The 1975 posponen sus conciertos en Madrid y Barcelona a 2021, el segundo pasa a Razzmatazz

The 1975 han pospuesto su gira europea a 2021 debido a la situación de precaución sanitaria actual, confirma Live Nation. Esto afecta a las dos fechas españolas incluidas en la ruta de la mencionada gira. El grupo actuaba el día 3 de octubre en el WiZink Center de Madrid y el 5 de octubre en el Sant Jordi Club de Barcelona, pero ahora lo hará el 8 de marzo en el mismo recinto madrileño y el 9 de marzo en Razzmatazz en lugar de en Sant Jordi Club. Las entradas para las fecha originales continúan siendo válidas para las nuevas.

Esta es la segunda vez que la gira europea de The 1975 es aplazada, si bien en el primer caso se tomó la decisión para que el grupo terminara de grabar su nuevo álbum, ‘Notes on a Conditional Form‘, que veía la luz hace unos meses. El disco era generoso en pistas -un total de 22-, si bien se quedaba lejos de obtener las mejores críticas de la carrera de The 1975 por varias razones: su destartalado concepto y secuencia, su excesiva duración y el modesto nivel de algunos temas contribuían a armar un trabajo que ha sido recibido con reservas por crítica y seguidores por igual.

El álbum, que llegaba poco más de un año después del lanzamiento de ‘A Brief Inquiry into Online Relationships’ después de varios y sonados retrasos, sí incluía temas tan notables como los singles ‘The Birthday Party’, el éxito ‘Me & You Together Song’, la emocionante ‘Nothing Revealed / Everything Denied‘, la electrónica ‘Yeah I Know’ o la final ‘Guys’.