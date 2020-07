Megan Thee Stallion se recupera tras haber sido víctima de varios disparos

Megan Thee Stallion se recupera después de haber recibido varios disparos el pasado fin de semana, cuando se encontraba en un vehículo junto al también rapero Tory Lanez, que era detenido por posesión de armas, y otra persona. Según TMZ, los tres venían de pasar la noche en una fiesta en casa de Kylie Jenner, que se encuentra en Hollywood Hills.

La autora de ‘Suga‘ ha explicado su versión de los hechos en Instagram, aunque sin aclarar el origen de la disputa: «La historia que está saliendo en los medios sobre lo acontecido el domingo es incorrecta y quiero dejar las cosas claras. En la mañana del domingo sufrí heridas de disparo a consecuencia de un crimen cometido contra mí y hecho con la intención de dañarme físicamente. En ningún momento he sido arrestada, los agentes de policía me llevaron directamente al hospital donde me sometí a una cirugía para retirar las balas. Me siento increíblemente afortunada de estar viva y de que mi recuperación vaya a ser total, pero era importante para mí aclarar los detalles de esta traumática noche. Ahora mismo estoy concentrada en recuperarme para poder volver a la normalidad y volver a hacer música lo antes posible».

Megan es una de las raperas del momento en Estados Unidos sobre todo desde el éxito de su single de 2019, ‘Hot Girl Summer’, si bien ha terminado de arrasar este año gracias a ‘Savage’, tanto en su versión original como en su remix con su compatriota Beyoncé, que alcanzaba el número 1 en el Billboard Hot 100, marcando un hito para las mujeres afroamericanas en el país. La artista se encuentra estos días promocionando su nuevo single, ‘Girls in the Hood’, de estupenda presentación en directo realizada en la gala de los BET Awards hace unas semanas.