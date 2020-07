10 libros para llevar en el capazo este verano 2020

Corazón despiadado (Caz Frear)

El thriller piscinero de este verano. Tras el éxito de su debut, ‘Dulces mentiras’, Caz Frear vuelve con otro estupendo ejemplo de domestic noir. ‘Corazón despiadado’ (AdN Alianza) está protagonizado por el mismo personaje de la primera, la detective de la policía londinenese Cat Kinsella. Siguiendo la estela de las novelas de Tana French (‘El secreto del olmo’, ‘Intrusión’), Frear ha tejido otra absorbente y minuciosa intriga criminal situada en el ámbito familiar. El asesinato de una joven australiana que llevaba unos meses en el Reino Unido pone en marcha una investigación narrada por la autora con su habitual maestría: unos personajes muy bien perfilados; unos diálogos, sobre todo los interrogatorios, fabulosos; una descripción de ambientes excelente, con un Londres que es casi un personaje más; y un uso del monólogo interior, irónico, cáustico y cómplice con el lector, que recuerda al de la serie ‘Fleabag’. La tercera entrega, ‘Shed no tears’, ya está lista para publicarse en Gran Bretaña. 8,5. Disponible en Amazon y en tu librería más cercana.

A propósito de nada (Woody Allen)

Después de tanta polémica, se había convertido en uno de los libros más esperados del año. Y no ha decepcionado. Cualquiera que haya leído sus cuentos o guiones (Tusquets ha publicado la mayoría), ya sabe que Allen es un escritor estupendo. Y sus memorias, publicadas por Alianza Editorial, lo confirman una vez más. El director neoyorquino cuenta su vida con la misma gracia e ingenio que sus mejores comedias. Toda la primera parte es fabulosa: su infancia en Brooklyn, su fascinación por la magia, los deportes, el jazz, el cine, sus inicios como escritor de comedia y monologuista… Es divertida, nostálgica, desmitificadora (sobre todo de sí mismo), y llena de jugosas anécdotas y digresiones. Repasa toda su filmografía (hasta la todavía inédita ‘Rifkin’s Festival’), y habla sobre sus parejas, amigos y conocidos (incluida sus visitas a España y la del rey Felipe a su casa de Nueva York). También dedica una gran parte a defenderse de las acusaciones de abuso sexual. Es comprensible que se explaye, aunque en esta parte se echa de menos una mayor concreción. Aun así, uno de los libros del año. 8. Disponible en Amazon y en tu librería más cercana.

El diablo a todas horas (Donald Ray Pollock)

La adaptación de Netflix de ‘El diablo a todas horas’, dirigida por Antonio Campos (‘Afterschool’, ‘The Sinner’) y protagonizada por Tom Holland, Robert Pattinson y Mia Wasikowska, parece que llegará por fin en otoño, coincidiendo con la temporada de los Oscar. Gracias a ello, Random House ha reeditado este título esencial del country noir. Donald Ray Pollock publicó en 2011 una de las novelas más descarnadas y brutales de los últimos tiempos. Un relato ambientado en un miserable pueblucho de Ohio (hogar de Pollock hasta que comenzó a publicar libros con más de cincuenta años), poblado por enloquecidos veteranos de guerra, predicadores libidinosos, sheriffs corruptos, y una pareja de asesinos en serie enormemente sórdida y depravada. Unos personajes atrapados en una violenta y negrísima historia de iniciación, con ritmo de novela de carretera y fascinante imaginería de gótico sureño. ‘El diablo a todas horas’ es una obra maestra tan sucia y pegajosa como dormir bocabajo en un colchón meado. 9,5. Disponible en Amazon y en tu librería más cercana.

La conquista de lo cool (Thomas Frank)

El feminismo, el ecologismo, el punk, el movimiento LGTB+… y hasta el mismo anticapitalismo. Cualquier corriente contestataria, cualquier actividad artística rupturista, o cualquier modo de vida alternativo se encuentra envasado y a la venta online, o impreso en una camiseta en una gran superficie. La mercantilización de todos los aspectos, rincones y esquinas de la sociedad occidental es uno de los rasgos distintivos del actual capitalismo avanzado. Su poder de asimilación es tan sofisticado y voraz que es capaz de desviar la capacidad transformadora de cualquier movimiento hasta convertirlo en reclamo publicitario. ¿Cuándo comenzó el capitalismo a transformar la rebeldía en consumo? Thomas Frank lo sitúa en los sesenta, más concretamente en las agencias de publicidad de Madison Avenue. En su imprescindible ‘La conquista de lo cool’, reeditado por Alpha Decay con prólogo de Jordi Costa, el ensayista estadounidense rastrea de forma brillante los orígenes de esta revolución empresarial a la vez que desmitifica la revolución contracultural. 8,5. Disponible en Amazon y en tu librería más cercana.

La entrometida (Muriel Spark)

La escocesa Muriel Spark se dio a conocer internacionalmente con ‘La plenitud de la señorita Brodie’ (1961), adaptada al cine en dos ocasiones (‘Los mejores años de Miss Brodie’ y ‘La sonrisa de Mona Lisa’). Apenas se había traducido mucho más en España. Sin embargo, en los últimos años se han ido editando varias de sus novelas. ‘La entrometida’ (Blakie Books) es la última de ellas. Publicada originalmente en 1981, la novela narra la historia de una aspirante a escritora que entrará a trabajar como correctora en un misterioso club de millonarios excéntricos. En paralelo a este trabajo, intentará terminar de escribir su primera novela, que se verá influenciada por sus vivencias en el club. Realidad y ficción, experiencia e imaginación, vida y literatura (un cruce que recuerda al de la película ‘El autor’), se mezclan en esta ingeniosa y divertida historia de tintes autobiográficos, llena de lúcidas reflexiones sobre el oficio de la escritura e irónicos comentarios sobre la “maravillosa sensación de ser una artista y una mujer del siglo XX”. 7,5. Disponible en Amazon y en tu librería más cercana.

Las luminarias (Eleanor Catton)

Ahora que se acaba de estrenar su adaptación televisiva (en HBO y con guión de la propia escritora), es un buen momento para recuperar la novela de Eleanor Catton (la autora más joven en ganar el Man Booker, con 28 años). Y también porque es época de vacaciones. Para leer ‘Las luminarias’ (Siruela) hay que tener tiempo y ganas. Tiempo para enfrascarse en un novelón “decimonónico” de ochocientas páginas sobre la fiebre del oro en Nueva Zelanda en el siglo XIX. Y ganas para zambullirte en una obra exigente y ambiciosa, de estructura compleja y prosa exuberante, a la que hay que entrar como un buscador de oro: remangado y muy atento. Catton construye una laberíntica constelación de personajes, voces y líneas narrativas, que puede llegar a abrumar al principio (al final de la primera parte hay un oportunísimo capítulo donde se resume todo lo acontecido hasta ese momento), pero que una vez que entras, da gusto perderse. 7,5. Disponible en Amazon y en tu librería más cercana.

El libro de los nombres (Simon Stranger)

Simon Stranger comenzó a investigar sobre el pasado de su familia política cuando su hijo le preguntó por qué habían matado a su tatarabuelo, un tendero judío asesinado por los nazis durante la ocupación alemana de Noruega. Durante sus pesquisas se topó con varias revelaciones sorprendentes y con un personaje: Henry Rinnan, el abyecto jefe de una banda de colaboradores noruegos de la Gestapo que interrogó, torturó y asesinó a cientos de personas. A partir de estos descubrimientos, Stranger ha construido una impactante novela, narrada en una inusual pero muy efectiva segunda persona del singular, que avanza a través de dos líneas narrativas: la historia de tres generaciones de la familia de su mujer, donde se da una coincidencia de lo más siniestra, y la biografía de Rinnan, desde que era un joven acomplejado y objeto de burlas por su baja estatura, hasta convertirse en un agente doble para los nazis, famoso por su habilidad para infiltrase en la Resistencia y su crueldad en los interrogatorios. 8. Disponible en Amazon y en tu librería más cercana.

Servicio completo (Scotty Bowers)

El libro que inspiró la algo infravalorada serie ‘Hollywood’. Junto al ‘Hollywood Babilonia’ de Kenneth Anger, ‘Servicio completo: La secreta vida sexual de las estrellas de Hollywood’ (Anagrama) es la biblia del chismorreo cinéfilo. El recientemente fallecido Scotty Bowers actuó como alcahuete de las estrellas de la meca del cine, la mayoría homosexuales -George Cukor, Cole Porter, Katharine Hepburn, Rock Hudson…-, desde la gasolinera de Hollywood Boulevard donde trabajó tras la Segunda Guerra Mundial. Tuvo tanto éxito, que se dedicó al trabajo de celestino y gigoló a tiempo completo. El libro es el relato de sus memorias sazonadas por una sucesión de chismes sexuales. Unos secretos de alcoba contados sin pelos en la lengua (Cole Porter “podía mamar treinta pollas, una detrás de otra”), tan divertidos y escandalosos como, obviamente, poco éticos (el autor desarmariza a medio Hollywood). Quien se quede con ganas de más, puede ver el recomendable documental ‘Scotty y los secretos de Hollywood’ (2017). 7. Disponible en Amazon y en tu librería más cercana.

La gran fortuna (Olivia Manning)

A la británica Olivia Manning (1908-1980) el reconocimiento le llegó de forma póstuma. Fue gracias a la serie ‘Fortunes of War’ (1987), una producción de la BBC, protagonizada por unos bisoños Emma Thompson y Kenneth Branagh (fue en este rodaje donde se conocieron), que adaptaba su saga de novelas más destacada: la trilogía Balcánica y la del Levante. Eso en el ámbito anglosajón, porque en España, tanto la serie como la mayor parte de su obra permanecen inéditas. Libros del Asteroide pretende cubrir ese vacío. ‘La gran fortuna’, primer volumen de la trilogía, narra la historia de una pareja de recién casados ingleses que llega a Bucarest en el Orient Express justo el día en que comienza la Segunda Guerra Mundial. Durante su estancia en la “pequeña Paris del Este”, el matrimonio entablará relación con un nutrido grupo social: diplomáticos, periodistas, miembros de la alta sociedad y toda clase de buscavidas y arribistas. La novela, basada en las propias vivencias de la autora, destaca por la brillante caracterización de personajes, el fino humor que recorre todas las conversaciones y la exquisita recreación de un mundo a punto de estallar. 7. Disponible en Amazon y en tu librería más cercana.

Gina (Maria Climent)

Conseguir que una historia de superación y aceptación (en este caso de una enfermedad degenerativa) no caiga en lo sensiblero ni en lo frívolo, no es nada fácil. La debutante Maria Climent lo ha conseguido. ‘Gina’ (Alfaguara) es tierna y divertida, el relato en primera persona de una treintañera que no “lucha contra la enfermedad”, esa falacia de retórica coaching, sino para poder ser madre a pesar de la enfermedad (contra la que luchan los que saben y pueden, los médicos). Con una prosa ágil y directa, ‘Gina’ funciona tanto como retrato generacional con tintes autobiográficos (hay referencias a grupos como Placebo o Pixies), como la crónica de la experiencia de una mujer enferma en pleno proceso de asumir las limitaciones de su cuerpo y de abrazar la tristeza “como se abraza a un enemigo al que se enternece y al final te quiere”. 8. Disponible en Amazon y en tu librería más cercana.