Tkay Maidza huye de un mentiroso junto a Kari Faux en ‘Don’t Call Again’

Tkay Maidza, una de las cantantes revelación de los últimos tiempos, gracias a temas como ‘Flexin’‘ o ‘Shook‘ (en 2017 tuvimos la suerte de hablar con ella), anuncia nuevo EP de 8 nuevas canciones que estarán disponibles el próximo 7 de agosto. ‘Last Year Was Weird, Vol. 2’ sucederá al fin a ‘Last Year Was Weird, Vol. 1’, editado en 2018, y viene presentado por una grabación tan elegante como ‘Don’t Call Again’, con la colaboración de Kari Faux.

Nuestra «Canción del Día» tiene toda la sensualidad del R&B, podría haber sido interpretada lo mismo por TLC que por AlunaGeorge, mientras su letra es una llamada a la dignidad frente a un amor tóxico, huyendo de una persona, en concreto «un chico» que solo sabe «contar mentiras», como ya ha demostrado «demasiadas veces». Según la nota de prensa facilitada por su sello en España, Tkay dice: «‘Don’t Call Again’ es la conversación que me gustaría haber tenido en mis relaciones de los últimos años, tanto románticas como no románticas. Defender tus propios intereses puede ser difícil cuando estás tan cerca de alguien. Durante la composición del tema sentía que Kari sería perfecta para él, porque canta de una forma muy realista cuando habla de relaciones. Estoy muy contenta de haber podido hacer la canción con ella en medio de la pandemia”.

El videoclip ha tenido la limitación del coronavirus, como tantísimos otros. Fue conceptualizado, grabado y co-dirigido por Tkay junto a las animaciones del estudio de diseño Babekühl (Justin Bieber, TOKiMONSTA, The Free Nationals). Indica la artista: “Me habría gustado grabarlo con Kari, pero el Covid me mantiene encerrada en Australia y a ella en Arkansas. Por eso decidimos invertir en cromas y grabar por nuestra cuenta un vídeo inspirado en los 70 desde nuestras habitaciones».

1. My Flowers

2. 24k

3. Shook

4. Awake (feat. JPEGMAFIA)

5. Grasshopper

6. You Sad

7. PB Jam

8. Don’t Call Again (feat. Kari Faux)



