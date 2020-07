The Black Madonna se cambia el nombre

The Black Madonna ha anunciado cambio de nombre ante el aluvión de críticas recibidas durante la revuelta del movimiento Black Lives Matter de hace unas semanas. La DJ y productora británica pasa a llamarse The Blessed Madonna para renunciar a las connotaciones racistas de su nombre, que se refiere a un tipo de efigie de la Virgen María que ha solido representarse con la piel oscura o negra, como la Virgen de Montserrat en Cataluña. En Twitter, la artista ha dicho: «Siempre he sido sincera con mi fe… El nombre era un reflejo de la devoción de mi familia por la fe católica», ha declarado la artista en Twitter. «Mi nombre ha sido objeto de controversia, confusión, dolor y frustración, todo lo cual distrae de cosas mil veces más importantes que cualquier palabra presente en ese nombre».

La decisión de The Blessed Madonna, cuyo nombre real es Mary Stamper, surge a raíz del éxito de una petición online que reclamaba el cambio de nombre de la artista, y que conseguía más de 1.000 firmas. El autor de la petición, Monty Luke, dueño del sello Black Catalogue, argumentaba que la imagen de la Virgen María negra es especialmente importante para los «católicos negros en Estados Unidos, el Caribe y América Latina», y que dejando su significado religioso a un lado, «debería ser obvio que, en 2020, que una mujer blanca se llame a sí misma «negra» es enormemente problemático».

The Black Madonna, una de las DJs más populares del momento como demuestra el éxito de temas originales como ‘He is the Voice I Hear’ o el de sus remezclas, como la que firmaba el año pasado para Robyn y su ‘Between the Lines’; no es la única artista que tomado esta misma decisión recientemente debido al movimiento Black Lives Matter: Dixie Chicks han sido noticia estos días por cambiarse el nombre a The Chicks y Lady Antebellum lo han sido por cambiárselo a Lady A, provocando una disputa legal con una artista que ya estaba usando ese nombre.