‘Watchmen’, ‘Ozark’ y ‘Succession’ destacan en unas repartidas nominaciones a los Emmy 2020

La Academia de la Televisión de Estados Unidos acaba de anunciar las nominaciones a los premios Emmy 2020 a las mejores series, películas y programas del año en Estados Unidos. Dada la ausencia de la parrilla de nombres que han acaparado los premios más importantes en los últimos años, como ‘Juego de Tronos’, ‘Fleabag’ o ‘Veep’, había gran expectación por ver quién comandaría la lista de mayor número de opciones de galardón. Y finalmente ha sido la miniserie de HBO ‘Watchmen‘, adaptación televisiva del célebre cómic de Alan Moore y Dave Gibbons, la que con 26 lidera la lista de nominados (incluyendo uno a Trent Reznor y Atticus Ross de Nine Inch Nails por su banda sonora). Le siguen ‘La Maravillosa Sra. Maisel‘ con 20 y ‘Ozark‘ –serie de Netflix sobre una familia envuelta en negocios turbios– y la fantástica ‘Succession‘, ambas empatadas 18. ‘The Mandalorian’, serie de Disney+ inspirada en el universo de ‘Star Wars’, se ha quedado en 15.

Ahora bien, si dejamos al margen los premios técnicos, la cosa queda muchísimo más repartida: pocos son los títulos que superan las dos o a lo sumo tres opciones de premio. En ese sentido, destacan ‘Ozark’ destaca al optar a mejor serie dramática, con Jason Bateman y Laura Linney postulándose como mejores actor y actriz de suss categorías; y ‘Watchmen’, que podría ser mejor miniserie, y cuenta con Regina King y Jaremy Irons nominados como mejores actriz y actor de miniserie. También ‘Succession’, aunque, si bien se postula al galardón a mejor serie dramática, dos hombres de su elenco, Brian Cox y Jeremy Strong, pugnarán por una misma estatuilla, a mejor actor principal. ‘The Good Place’ es el último tñitulo que opta a tres premios: mejor comedia, y Ted Danson y William Jackson Harper compitiendo por mejor actor principal y secundario, respectivamente.

Una buena parte del resto de nominados apenas alcanzan dos nominaciones, como ‘Killing Eve’ (mejor drama y mejor actriz principal, para Jodie Comer), ‘The Morning Show’ (ambos por las interpretaciones de Jennifer Aniston y Steve Carell), ‘Mrs. America‘ (mejor miniserie y mejor actriz de miniserie para Cate Blanchett), ‘La maravillosa Mrs. Maisel’ (mejor serie de comedia y Rachel Brosnahan como mejor actriz principal de comedia), ‘Black-ish’ (Tracee Ellis Ross y Anthony Anderson), ‘The Crown’ (mejor serie dramática y mejor actriz principal para Olivia Colman), ‘Better Call Saul‘ (mejor drama y Giancarlo Exposito como actor de reparto)… Y muchas más, como ‘Stranger Things’ (mejor serie dramática), ‘Euphoria’ (Zendaya consigue la única nominación a actriz principal de drama), ‘Pose’, ‘Hollywood‘, ‘This Is Us’, ‘Unorthodox‘, ‘Lo que hacemos en las sombras’, ‘Westworld’ o ‘Brooklyn Nine-Nine’, entre otras, apenas se postulan por un premio. Aún pendiente de conocerse cómo será la gala de entrega de premios dada la situación actual, parece que se fallarán los premios el 20 de septiembre próximo. A continuación, la lista completa de nominados en las categorías principales:

Mejor drama

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

The Handmaid’s Tale (Hulu)

Killing Eve (BBC America)

The Mandalorian (Disney+)

Ozark (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

Succession (HBO)

Mejor comedia

Curb Your Enthusiasm (HBO)

Dead to Me (Netflix)

The Good Place (NBC)

Insecure (HBO)

The Kominsky Method (Netflix)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Schitt’s Creek (Pop)

What We Do in the Shadows (FX)

Mejor miniserie

Little Fires Everywhere (Hulu)

Mrs. America (FX on Hulu)

Unbelievable (Netflix)

Unorthodox (Netflix)

Watchmen (HBO)

Mejor actriz principal en serie dramática

Jennifer Aniston (“The Morning Show”)

Olivia Colman (“The Crown”)

Jodie Comer (“Killing Eve”)

Laura Linney (“Ozark”)

Sandra Oh (“Killing Eve”)

Zendaya (“Euphoria”)

Mejo actor principal en serie dramática

Jason Bateman (Ozark)

Sterling K. Brown (This Is Us)

Steve Carell (The Morning Show)

Brian Cox (Succession)

Billy Porter (Pose)

Jeremy Strong (Succession)

Matthew Macfadyen (Succession)

Bradley Whitford (The Handmaid’s Tale)

Jeffrey Wright (Westworld)

Mejor actor de comedia

Anthony Anderson (Black-ish)

Don Cheadle (Black Monday)

Ted Danson (The Good Place)

Michael Douglas (The Kominsky Method)

Eugene Levy (Schitt’s Creek)

Ramy Youssef (Ramy)

Mejor actriz de comedia

Christina Applegate (“Dead to Me”)

Rachel Brosnahan (“The Marvelous Mrs. Maisel”)

Linda Cardellini (“Dead to Me”)

Catherine O’Hara (“Schitt’s Creek”)

Issa Rae (“Insecure”)

Tracee Ellis Ross (“Black-ish”)

Mejor actriz en una miniserie

Cate Blanchett (Mrs. America)

Shira Haas (Unorthodox)

Regina King (Watchmen)

Octavia Spencer (Self Made)

Kerry Washington (Little Fires Everywhere)

Mejor actor en una miniserie

Jeremy Irons (Watchmen)

Hugh Jackman (Bad Education)

Paul Mescal (Normal People)

Jeremy Pope (Hollywood)

Mark Ruffalo (I Know This Much Is True)

Mejor actor secundario en comedia

Mahershala Ali (Ramy)

Andre Braugher (Brooklyn Nine-Nine)

Alan Arkin (The Kominsky Method)

Sterling K. Brown (The Marvelous Mrs. Maisel)

Dan Levy (Schitt’s Creek)

Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel)

Kenan Thompson (Saturday Night Live)

William Jackson Harper (The Good Place)

Mejor actor de reparto en serie dramática

Nicholas Braun (Succession)

Billy Crudup (The Morning Show)

Kieran Culkin (Succession)

Mark Duplass (The Morning Show)

Giancarlo Esposito (Better Call Saul)

Programas de variedades y talk-show

“Daily Show with Trevor Noah”

“Full Frontal with Samantha Bee”

“Jimmy Kimmel Live”

“Last Week Tonight with John Oliver”

“Late Show with Stephen Colbert”

Mejor reality

“The Masked Singer”

“Nailed It”

“RuPaul’s Drag Race”

“Top Chef”

“The Voice”

Filme de televisión

American Son (Netflix)

Bad Education (HBO)

Dolly Parton’s Heartstrings: These Old Bones (Netflix)

El Camino: A Breaking Bad Movie (Netflix)

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend (Netflix)