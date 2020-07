Angel Olsen adelanta con el tema titular su inminente nuevo disco, ‘Whole New Mess’

Parece que la pandemia, terrible para muchas otras cosas, sí está fructificando de manera positiva para la música, después de todo. De un modo similar al que sucedía días atrás con Taylor Swift, que publicaba por sorpresa el notable ‘folklore‘, hoy es Angel Olsen la artista que, también un año después de publicar su último álbum, anuncia otro nuevo. Se titula ‘Whole New Mess’, y se publicará el próximo 28 de agosto. Además de su portada y el tracklist completo, presenta con un vídeo oficial la canción inédita que da nombre al disco. Foto exterior: Kylie Coutts.

Y ahora viene el pequeño truco, en el caso de la artista de Carolina del Norte: según deja entrever el listado de canciones y confirma el sello Jagjaguwar, la mayor parte de sus temas no son exactamente nuevos, sino revisiones de varias canciones del fabuloso ‘All Mirrors‘ publicado en 2019. ‘Lark’, ‘Summer’, ‘Chance’, ‘Too Easy’, ‘New Love Cassette’… están presentes aquí, «al menos en esqueleto y con títulos ligeramente distintos», dice el sello. Sin embargo, no se trata de demos o aproximaciones acústicas, sino que este «es un nuevo álbum con un mood propio». Si los espléndidos arreglos orquestales y la mirada cinematográfica de ‘All Mirrors’ es el sonido de Olsen preparando sus cicatrices para mostrarlas al mundo», aclara, «‘Whole New Mess es el sonido del descubrimiento de su forma, de darles un sentido a esas lesiones».

Grabadas en The Unknown, la iglesia católica que Phil Elverum de Mount Eerie y el productor Nicholas Wilbur convirtieron en un estudio de grabación en la pequeño pueblo de Anacortes, Washington, por Olsen con una guitarra y el ingeniero de sonido Michael Harris, este disco ha sido una experiencia muy personal para Angel: “Pasé por una ruptura, solo que fue mucho más que eso: perdí amistades también. Cuando sales de una relación tienes que analizar lo que eres o fuiste en todas esas relaciones. Quise grabar cuando aún estaba intentando procesar esas emociones. Estas son tomas personales, encapsuladas en un momento”.

Tracklist de ‘Whole New Mess’:

1. Whole New Mess

2. Too Easy (Bigger Than Us)

3. (New Love) Cassette

4. (We Are All Mirrors)

5. (Summer Song)

6. Waving, Smiling

7. Tonight (Without You)

8. Lark Song

9. Impasse (Workin’ For The Name)

10. Chance (Forever Love)

11. What It Is (What It Is)