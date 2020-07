Melanie C se enamora y desenamora mientras detalla su nuevo álbum

Hace poco más de un mes teníamos ocasión de charlar con Melanie Chissolm, Melanie C, por todos conocida como «Sporty Spice». En la entrevista nos contó que la gira de reunión de Spice Girls que desarrollaron el año pasado le había hecho «reflexionar sobre quién soy como artista y como persona». Por eso, aunque no le parecía la mejor idea volver a grabar con Emma Bunton, Mel B y Geri Halliwell (Victoria Beckham ya tal), sí sintió el impulso necesario para culminar su octavo álbum de estudio. Un disco del que nos habló con profusión, especialmente de colaboraciones tan interesantes como las de Shura, Little Boots y Rae Morris. Pero, aparte de los singles ‘Who I Am‘ y ‘Blame It On Me‘, poco más sabíamos de él. Hasta hoy.

Esta mañana se ha iniciado la pre-venta en su web de ‘Melanie C’, que verá la luz oficialmente el día 2 de octubre. Tras una portada en la que cambia su imagen drásticamente (ni chandal, ni camiseta, ni lycra), se esconden 10 cortes que se amplían hasta 16 en la edición deluxe, que incluye un segundo disco con temas extra y remixes de, entre otros, Joe Goddard de Hot Chip. Además de todo esto, Mel revela también un tercer avance del álbum. Una ‘In & Out Of Love’ bastante chula en cuyos créditos encontramos, entre otros, a Biff Stannard, que hace unos días estaba en nuestra boca por su papel de autor y productor en ‘Say Something‘, lo nuevo de Kylie Minogue. Y las comparaciones siempre son odiosas… pero también inevitables, ¿verdad?

Tracklist de ‘Melanie C’:

Who I Am

Blame It On Me

Good Enough

Escape

Overload

Fearless

Here I Am

Nowhere To Run

In & Out Of Love

End Of Everything