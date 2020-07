Nicki Minaj mueve sus caderas con A$AP Ferg incluso embarazada

Si alguien temía (o fantaseaba) con que su estado de buena esperanza apartaría a Nicki Minaj de un micrófono o un estudio de grabación, puede estar tranquilo (o destrozado): apenas diez después de comunicar, colección de fotos estridentes de David LaChapelle mediante, su embarazo, ya está de vuelta. Este jueves 30 de julio se lanza ‘Move Ya Hips’, un tema del rapero A$AP Ferg en el que cuenta con versos de Onika Petty (apellido de casada) y del MC de Atlanta MadeinTYO.

Aunque de momento parece no habrá clip oficial con los tres implicados, Nicki ha publicado un vídeo en sus redes sociales promocionando el tema haciendo un playback de sus versos y haciendo lo que dice el título de la canción, «mover sus caderas». Eso sí, bien acomodada en una mullida cama, para reposar su ya prominente barriga. Por supuesto, no lo hace en batín y pantuflas, sino con una espectacular peluca y un bikini no menos llamativo.

En todo caso, sí hay un «visualizer» –la evolución del lyric-video: sin lyrics– del tema bastante simpático, en el que una mujeres menean sus pelvis en una suerte de falso comercial de clases de aerobic a lo Jane Fonda/Eva Nasarre. Recordemos que, aunque parece que la continuación de ‘Queen’ tardará en llegar aún algún tiempo, Minaj no ha dejado de estar en ningún momento reciente que recordemos. De hecho, hace poco lograba el segundo número 1 de su carrera con el controvertido 6ix9ine y su ‘TROLLZ‘.