Lejos de ‘Coffee’, beabadoobee se adentra en el indie noventero en los singles de su debut

Un par de años después de pasar por «Revelación o Timo» con temas como ‘Coffee’, beabadoobee, que este 2020 era nombrada como artista que seguir por el BBC Sound of, anuncia su disco de debut de cara al próximo 16 de marzo. El álbum recibe el nombre de ‘Fake it Flowers’ e incluye el reciente single ‘Care’, pero por supuesto nada que ver con su macrohit a nivel mundial ‘death bed (coffee for your head)’, construido por Powfu a partir de la mencionada ‘Coffee’, que salía en 2017.

Si ‘Care’ presentaba un sonido de indie-rock noventero a lo Pixies, con un punto más pop a lo Sundays, en esa onda continuamos en esta nueva canción estrenada hoy que habla oficialmente de una amistad, de confesar los errores y de «desmerecer algo porque se parece demasiado a ti misma». Un tema que pasa de las cuerdas a la explosión de guitarras, como podrían haber construido PJ Harvey o más recientemente Torres. Parece que esta será su línea artística tras lo también expuesto en temas de sus EP’s pasados como ‘Take If You Want To‘.

Fake It Flowers:

01 Care

02 Worth It

03 Dye It Red

04 Back to Mars

05 Charlie Brown

06 Emo Song

07 Sorry

08 Further Away

09 Horen Sarrison

10 How Was Your Day?

11 Together

12 Yoshimi, Forest, Magdalene