‘Identical’ de Phoenix vale igual para Philippe Zdar, Sofia Coppola y para ti

Phoenix han publicado esta semana una de sus canciones más accesibles, en contraste con algunos de sus discos más difíciles, en especial el complejo ‘Bankrupt!‘ (2013). Más certera que ‘J-Boy’, que tenía su gracia pero se extendía demasiado, ‘Identical’ engancha mucho más.

Una de las razones es el modo en que se va construyendo su crescendo: la composición tiene su pre-estribillo y su estribillo muy claros, pero antes de eso despliega hasta 3 estrofas diferentes. Así, mientras la producción realizada por el propio grupo está en sintonía con bandas de synth-pop que brillaron en la pasada década, como Cut Copy y Delorean, la letra presenta una interesante ambigüedad. El cantante Thomas Mars nos está cantando sobre alguien con quien se identifica, pero al que cuestiona: «¿por qué no podemos discutir este titular si estamos sentados en el mismo lado del pasillo?», se pregunta mientras tira a su destinatario tantos cables como dardos. El estribillo ofrece: «no soy un profeta, soy tu amigo / toma mi consejo, comete tus errores». Ampliable a uno mismo el mensaje que se lanza, la letra es lo suficientemente abierta como para valer a su amigo y ex productor Philippe Zdar, destinatario principal, tras fallecer en 2019 (era una persona muy querida en la escena francesa, no solo por su trabajo en Cassius); como para la película de Sofia Coppola en la que aparecerá.



No es una sorpresa, pues Phoenix se han convertido en una constante a lo largo de la carrera cinematográfica de la realizadora Sofia Coppola. Y no solo porque su cantante Thomas Mars esté felizmente casado con la directora y sea el padre de sus dos hijos, sino porque realmente las canciones de los franceses maridan fantásticamente con la estética de la hija de Francis Ford, quizá por el contraste que aportan –era el principal leit motiv de toda la BSO de ‘María Antonieta’, por ejemplo–.

Así, esta semana se confirmaba la noticia de que este ‘Identical’ sonará en algún momento de ‘On the Rocks’, el primer filme de Coppola tras ‘La seducción‘. A estrenar el próximo octubre, la película citada está protagonizada por Rashida Jones, «una joven madre que reconecta con un padre playboy más-grande-que-la-vida en unas aventuras por la ciudad de Nueva York», según reza en IMDB. Este no está interpretado por otro que Bill Murray, actor crucial en su carrera por su papel en ‘Lost In Translation’, el film que la encumbró.

En cuanto a Phoenix, no nos sorprendería lo más mínimo que ‘Identical’ se tratara también de un primer vistazo a un nuevo álbum del grupo, ya que eso es lo que sucedió exactamente con ‘J-Boy‘ cuando se mostró como parte de la BSO de ‘La seducción’, meses antes de la edición de ‘Ti amo’, del que ejerció de primer single. Desde entonces, al margen de las poderosas presentaciones en vivo de ese trabajo en festivales nacionales como Low o Vida, el grupo apenas había editado algunas versiones alternativas de temas del disco (destacó un remix de ‘Fior di latte’ a cargo de A.G. Cook). Sólo han sido noticia últimamente por su protagonismo involuntario en un vídeo viral de la política estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez, para disculparse por su colaboración pasada con el desahuciado R. Kelly y para despedir precisamente a Philippe Zdar. Sebas E. Alonso, Raúl Guillén.

Lo mejor del mes: