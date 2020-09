Joesef, el chico triste de Glasgow que conquista a la prensa gay recordando a la Amy de ‘Frank’

Joesef ha sido uno de los jóvenes artistas nominados en el sondeo de BBC Sound of 2020. Este ha sido el año de Celeste, ganadora oficial del concurso, y a la que hemos visto por tanto actuar en los premios BRIT, pero también de Arlo Parks, una de las artistas jóvenes más prometedoras actualmente en Reino Unido. Y Joesef también va camino de grandes cosas.

El joven de 24 años, de origen escocés, acaba de lanzar posiblemente su mejor canción (hoy nuestra «Canción del Día»), una ‘I Wonder Why’ compartida con el rapero Loyle Carner en la que terminan de materializarse todas sus virtudes. La primera es su voz, pues Joesef cuenta con uno de esos timbres especiales y andróginos que es imposible olvidar tras una primera escucha. Él cuenta que en las primeras impresiones hacia su música, la gente solía pensar que era un DJ y que quien cantaba era una mujer. ‘I Wonder Why’ refleja también el interés de Joesef por los sonidos del soul y el pop clásicos, por los ritmos hip-hop (esa base rítmica) y por las guitarras eléctricas, así como por las melodías celestiales capaces de abrir los cielos de par en par; pero destaca por contener una línea de piano preciosa que lleva la composición a cuestas desde el principio hasta el final, sirviendo como fondo melancólico donde los haya.

Joesef, que es abiertamente queer, ha sido portada de Gay Times y ha dedicado su single ‘Kerosene’ al primer chico del que se enamoró en su vida, cita entre sus influencias a Al Green, The Cure y The Mamas and the Papas, tres artistas que su madre solía poner a todas horas cuando él era pequeño, pero a quien algunos de sus temas recuerdan de verdad es a la primera Amy Winehouse, la de ‘Frank’. Especialmente cortes como ‘The Sun is Up Forever‘ y sobre todo ‘Think That I Don’t Need Your Love‘ recuerdan al estilo de pop nostálgico bañado en soul, jazz y hip-hop que primaba en aquel gran trabajo de la cantante británica fallecida hace 9 años; mientras otros como ‘Play Me Something Nice’ reinciden en el aspecto relajado y veraniego de la música de Joesef, presentando ecos al bedroom-pop de moda y también la presencia de unas maracas.



