La camiseta gafe de Declan McKenna: los Rolling le dejan sin número 1 pese a su llamamiento

Hacía tiempo que no había una batalla día a día tan emocionante por el número 1 de álbumes en Reino Unido. Sobre todo porque desde que supimos que Taylor Swift adelantaba 3 días la salida del CD de ‘folklore’, Fontaines DC no tenían ninguna opción de ser número 1, pese a la calidad de su disco.

Pero esta semana era diferente. Declan McKenna estaba encaminado a ser el nuevo top 1 según las “midweeks” del fin de semana con su segundo álbum ‘Zeros’, pero la diferencia era de muy pocos cientos de copias sobre los Rolling Stones. Estos tenían la reedición de su disco de 1973 ‘Goats Head Soup’ acechando, y después de varios días al borde del empate técnico, finalmente han tomado la delantera.

‘Goats Head Soup’, que ya fue top 1 en Reino Unido a su edición, es el nuevo número 1 en Reino Unido tras vender 13.100 unidades en 7 días y ‘Zeros’ ha de quedarse con el top 2 tras despachar 12.400. Para los Rolling es además un récord, pues con este 13er. número 1 en las listas británicas, resultan haber sido número 1 en las mismas durante 6 décadas consecutivas. Además, empatan con Elvis y Robbie Williams en cantidad de números 1, tan solo por detrás de los Beatles, que tienen 15. De hecho, no superan el mayor lapso entre números 1 del mismo disco, pues ‘Abbey Road’ volvió a ser número 1 con motivo de su 50º aniversario, recientemente.

Lo gracioso de la historia es que Declan McKenna había contraatacado esta semana en la reñida rivalidad recordando que hubo un buen día que se puso una camiseta que decía “¿QUIÉN COÑO ES MICK JAGGER?”. Ayer escribía en Instagram, todo en mayúsculas: «Estoy tan cerca de un número 1. Vuestro apoyo lo significa todo. El streaming no va a contar ahora mismo, comprad una copia, decídselo a un amigo, podemos hacerlo». Como veis, no ha surtido mucho efecto. Lo de la camiseta sería una broma, pero es inevitable dejar el chascarrillo fácil: quizá ahora se haya enterado, pues se ha quedado sin saborear su primer número 1.

Su debut ‘What Do You Think About the Car’ fue top 11 en 2017 y, eso sí, al menos con este ‘Zeros’ que ha presentado con singles como ‘Beautiful Faces’, ‘The Key to Life on Earth’ y ‘Be an Astronaut’, mejora el dato. Con humor, eso sí, ayer Declan McKenna versionaba ‘Satisfaction’ en TikTok, ya oliéndose la tostada. No pertenece en realidad a este disco de los Rolling, pues es bastante anterior, pero lo que cuenta es la intención.

Respecto a los Rolling, ‘Goats Head Soup’ era el álbum que traía nada menos que la ultra popular ‘Angie’, una de las canciones más populares de la banda. Otros temas destacados de aquel álbum fueron ‘Dancing With Mr D’ y ‘Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)’. La reedición con descartes y maquetas se ha promocionado con temas como ‘Criss Cross’, ‘Scarlet’ y ‘All the Rage’. ‘Scarlet’ es una grabación perdida que se realizó en octubre de 1974, con la participación de Jimmy Page y Ric Grech junto a Mick Jagger y a Keith Richards.