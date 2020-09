Canción del Día: ‘betty’ de Taylor Swift derrite como recuerdo adolescente, recordando a Bob Dylan

Taylor Swift ha actuado esta noche en los Country Music Awards, lo cual se considera un acontecimiento, pues hace 7 años que no acudía a una ceremonia en la que se la ha galardonado tantas veces. Lógico si tenemos en cuenta la deriva pop de sus discos durante la década pasada.

El caso es que estamos en 2020 y el disco que la cantante ha publicado en plena pandemia es un acercamiento a la música tradicional americana, pero desde una perspectiva más underground. De las muchísimas canciones que hay incluidas en ‘folklore’, para este evento, Taylor se ha decantado lógicamente por la más country de todas, una que aparece hacia el final, ‘betty’. Una pista muy comentada entre sus seguidores, pues es la que relata un triángulo amoroso adolescente junto al single ‘cardigan’ y a ‘august’, que seleccionamos como una de las cumbres del álbum. Tras esta actuación queda claro que ‘betty’ también es otra de las mejores canciones de ‘folklore’ y es hoy nuestra «Canción del Día».

Hay una larga lista de especulaciones entre los fans de Taylor Swift sobre la temática de estas tres canciones. Algunas de las teorías están en Genius. Por ejemplo, hay quien apunta a que el triángulo amoroso es en verdad de tres chicas, aludiendo a que los personajes se llaman James, Inez y Betty y estos tres son los nombres de las hijas de Ryan Reynolds y Blake Lively. De hecho, el tema de Taylor reveló el nombre de la tercera, como informa la revista People. En cualquier caso, todo esto da igual, puesto que lo que importa es el «back to basics» de la cantante para rememorar una historia adolescente de las que hacen llorar.

‘betty’ está cantada desde la perspectiva de James, narrador o narradora, que busca un re-encuentro con ‘betty’ ya que no ha podido olvidarla después de haberle sido infiel y aún entiende que es el gran amor de su vida. En ese sentido, las frases de Taylor Swift son directas y punzantes, cuchillos lanzados con el único objeto de derramar un arsenal de sollozos. El estribillo es tan diáfano como funcional: «Si apareciera en tu fiesta, ¿me aceptarías? ¿me querrías ahí? ¿Me dirías que me fuera a la mierda o me llevarías al jardín? Y en el jardín, ¿me creerías si te dijera que fue solo una tontería de verano?». Como siempre, más lista que el hambre, cuando ya tienes el kleenex en la mano, la cantante se dispone a cambiar de melodía para dejar el gran gancho de la canción: «Solo tengo 17 años y no sé nada, pero sé que te echo de menos».

Aunque Bob Dylan no firmaría ni muerto esta letra adolescente sobre un encuentro que al final se produce en el último estribillo, dejando un final abierto; el autor de ‘Blonde on Blonde‘ tiene el copyright del uso de armónica en una canción de este estilo, y es la referencia evidente desde el punto de vista musical, por mucho que no fuera una de las influencias más evidentes en este álbum. Lo ha dicho el mismo co-productor de este tema y gran parte del álbum, Aaron Dessner de The National en una entrevista a Rolling Stone. «En ‘betty, una canción que ella (Taylor) escribió con William Bowery, estaba interesada en el primer Bob Dylan. Creo que en cosas como ‘The Freewheelin’ Bob Dylan'», indicaba en referencia al segundo disco del artista, el que incluía ‘Blowin’ in the Wind’… pero también el que mostraba en la portada a Bob Dylan con su pareja, Suze Rotolo, con la que vivió una historia de amor en aquellos años, entre 1961 y 1964. Lo cual significa que Suze conoció a Bob… justo cuando tenía 17 años. Ambos romperían cuando Bob Dylan conoció a Joan Baez, retratando dicha ruptura en ‘Ballad in Plain D‘, una canción de 1964 que criticaba a la familia Rotolo y de la que Dylan dijo en 1985 haberse arrepentido.





