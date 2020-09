Escucha lo nuevo de Ava Max, Alicia Keys, Renaldo & Clara, Melanie C, HEALTH…

Hoy 18 de septiembre llegan al mercado los nuevos discos de Ava Max, Renaldo & Clara, Alicia Keys, A.G. Cook, Uniforms, Nueva Vulcano, Cults y Deradoorian. De todos ellos compartimos una canción nueva en nuestra playlist de novedades semanales «Ready for the Weekend», que cuenta con más de 4.250 suscriptores.

Entre los grandes lanzamientos internacionales, lo nuevo de Justin Bieber con Chance the Rapper; Anitta con Cardi B y Myke Towers, Melanie C con Nadia Rose, Wizkid o YUNGBLUD. Kygo va ahora a por Donna Summer tras sus éxitos con viejos clásicos de Whitney Houston y Tina Turner. Entre las novedades de artistas españoles o en español, Joe Crepúsculo estrena tema de ‘Supercrepus II’, ODDLIQUOR con Adriana Proenza para el interesante recopilatorio de Jägermusic, hay remix de Hidrogenesse para Javiera Mena, y temas de La Zowi, Rusos Blancos, Los Manises, Bum Motion Club y Shinova. Alizzz, conocido por su trabajo con C. Tangana, entre otros muchos, publica tema en solitario.

Recopilamos los temas que os hemos venido presentando los últimos días de gente como Delaporte o Eels, y completamos nuestra playlist de momento con las novedades de HEALTH, Salem, Catherine Anne Davies con Bernard Butler, Blood Orange (un bonito freestyle sobre la artista surcoreana 박혜진 Park Hye Jin), Astrid S, Local Natives, slowthai con James Blake y Mount Kimbie, Nothing But Thieves, Chase & Status y Sofi Tukker. ¿Te falta alguna novedad? ¿Tienes alguna favorita? ¿Qué canción te gustaría que fuera «Canción del Día» o pasara por Veredicto? ¡Cuéntanoslo en los comentarios! *En elaboración.