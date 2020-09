Delaporte presentan nuevo disco con el vídeo de ‘Las Montañas’ dirigido por Eduardo Casanova

Delaporte habían anunciado la llegada de un nuevo single llamado ‘Las Montañas’ cuyo videoclip está dirigido por Eduardo Casanova. El tema puede escucharse desde la madrugada de hoy 16 de septiembre y llega con la mejor de las noticias, pues oficialmente avanza el lanzamiento del nuevo álbum del dúo hispano-italiano, que recibirá el mismo nombre de ‘Las Montañas’ y saldrá el próximo 16 de octubre. El segundo trabajo de Sandra Delaporte y Sergio Salvi verá la luz poco más de un año después de la edición de su debut oficial, ‘Como anoche‘, uno de los mejores discos de 2019.

‘Las Montañas’ es una canción de ritmo lento y oscuro, según la nota de prensa oficial, la «más seria» jamás publicada por Delaporte. La presencia prominente de efectos vocales tipo «vocoder» y la tenebrosidad de los sonidos y ritmos obligan a pensar en proyectos de electrónica como Fever Ray, mientras el dramatismo de la melodía sienta a Sandra como un guante mientras esta canta sobre su propia metamorfosis: «Escucho abrirse una grieta nueva desde el interior, y de ella sale la madera que nos dio calor, te protejo como las montañas». ‘Las Montañas’ presenta un trabajo cuyo objetivo es «superar toda forma de opresión que impide construir una identidad libre, amar a quien desees y desarrollarte como la persona que quieres ser y con la que te identificas». La nota añade que «subir la montaña demuestra esa superación contra fuerzas opresivas históricas como la sociedad patriarcal o la homofobia».

Eduardo Casanova, que en los últimos tiempos ha firmado vídeos tan llamativos como el de ‘Cuando me miras‘ de C. Tangana protagonizado por el artista junto a la actriz Ursula Corberó, además de películas como ‘Pieles‘ que no han dejado indiferente a nadie, ha creado un mundo visual igualmente oscuro para el nuevo sencillo de Delaporte en el que vemos animales, nudismo y escenas fervorosas propias de una película de Ari Aster.

En el citado vídeo, Sandra aparece «completamente desnuda y elegante pactando simbólicamente con un demonio (carnero) que le hará libre, ayudándole a llegar a la cima, mientras se desprende de lazos rosas que suponen la purificación de toda esa sumisión y opresión a la autoridad a la que muchas personas se han tenido que someter a lo largo de la historia». El final del vídeo cuenta el empoderamiento de la artista, que consigue «ser quien es» a la vez que «entrega «sus ojos y su alma” a su liberador».