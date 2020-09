Canción del Día: Nathy Peluso se pasa el FMI por el clítoris en ‘Sana Sana’

Como os hemos informado a través de Instagram, Nathy Peluso ha anunciado esta semana que su nuevo disco se llama ‘Calambre’ y sale el 2 de octubre. Si alguien necesitaba algún tipo de prueba de que la cantante argentina no tiene miedo a nada, de que es capaz de llevarse por delante cualquier tipo de género musical o encasillamiento, en esta cubierta parece estar realizando un homenaje a Grace Jones. La icónica cantante y modelo tiene una buena colección de portadas históricas y la del recopilatorio ‘Island Life’, realizada por Jean-Paul Goude, tan sólo fue una de ellas.

Mejor aún que esta imagen, Nathy Peluso estrena hoy un nuevo single llamado ‘Sana Sana’, un tiro de 3 minutos que es directamente nuestra nueva «Canción del Día«. Se llama así, como ha dejado caer en las redes sociales, en referencia al dicho «curita, curita, sana / si no sanas hoy, sanarás mañana». Entre palmas e influencias del hip-hop de finales de los 90 y principios de los 2000, muy palpable no solo en ritmo sino en el modo en que se han metido esas pseudo-cuerdas sampleadas, despuntan sus desafiantes versos de «gangsta» sobre droga y sexo:

«Yo sé cómo hablarle a mi bitch

Yo sé cómo cortar mi hachís

Si te muestro, viene la police

Si me agacho, sientes tú mi clitorís».

Aunque esta parte tan llamativa se repite porque realmente la necesitabas, el verdadero estribillo de la canción tiene a bien apelar al Fondo Monetario Internacional: «Y si el FMI me la toca / si creen que van a comer de mi sopa / hip con el hip con el hip hip hopa».

Estamos ante toda una rima entre «sopa» y «hopa», así que a influencias como Missy Elliott en lo sonoro y a Lady Gaga en lo visual, hay que sumar también las latinas. El tema nos lleva a la mejor Mala Rodríguez, y el vídeo coreografiado y dirigido por Nicotine, con tantos estilismos que parece haber un featuring… pero no, nos remite a ciertos momentos de las carreras de Jennifer Lopez, Gloria Trevi y, por qué no, Rosalía.

Un gran éxito ya entre los vídeos más vistos de Youtube España (puesto 16 en el momento de redacción de esta noticia), que se suma a otros logros de Nathy Peluso, como la estupenda ‘La Sandunguera’, su álbum de 2017 ‘Esmeralda’ o, en un plano más comercial, su dúo con Rels B ‘No se perdona’, un medio tiempo de R&B de los que tanto gustan al mallorquín. Puedes recordar nuestra entrevista con Nathy Peluso de 2018 aquí.



