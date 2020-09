Lady Gaga hace un homenaje a ‘El color de la granada’ en el vídeo de ‘911’

Lady Gaga estrena el videoclip de su nuevo single, que no es otro que ‘911’, uno de los cortes más escuchados de ‘Chromatica’ en las plataformas de streaming antes de ser seleccionado como sencillo oficial. Hace unas semanas, Gaga abría su actuación en la última ceremonia de los MTV Video Music Awards con una presentación de este tema, confirmando su estatus de single. La presentación arrancaba por supuesto con el famoso interludio que precede a ‘911’ en el disco, y que ha sido objeto de memes en las redes, para después pasar a ‘Rain on Me’ con Ariana Grande y a una versión a piano de ‘Stupid Love’ que después volvía a la pista de baile.

‘911’ es el tema más electro de ‘Chromatica‘ pero su videoclip no sigue la línea futurista y post-apocalíptica de los vídeos de ‘Stupid Love’ y ‘Rain on Me’. De manera extraña, el vídeo de ‘911’ es un homenaje al cine armenio, como es confirmado más adelante en un par de fotogramas, y en concreto a la película de culto de 1969 ‘El color de la granada’ de Sergei Parajanov, a la que no hace mucho el productor Nicolas Jaar dedicaba un disco. Esta película, conocida por su riqueza visual, plasmada en vestuario y escenarios especialmente, narra la vida del poeta del siglo XVIII Sayat-Nova, y Gaga se inspira en ella para contar su experiencia personal con la “salud mental” y el “modo en que la realidad y los sueños pueden cruzarse para dar forma a héroes que se encuentran en nuestro interior y también a nuestro alrededor”. La canción, como ya contamos, habla de un antipsicótico que Gaga toma para «controlar las cosas que hace mi cabeza» después de haber vivido una experiencia traumática.

En Instagram, Gaga ha publicado un mensaje de agradecimiento por la creación del videoclip de ‘911’ dirigido a varias personas. Da las gracias a su director Tarsem por compartir «una idea que lleva 25 años pensando», a su equipo creativo Haus of Gaga “por ser fuerte cuando yo no podía” y por haber “hecho este corto durante la pandemia sin que nadie se haya puesto enfermo”, a su productor Bloodpop por haber creado con ella un álbum que “no esconde nada más que la verdad”, y a sus fans por “creer en mí cuando tenía tanto miedo”. Gaga añade que el videoclip de ‘911’ “narra una historia que una vez me pasó de verdad, y que ahora está en el pasado y no en el presente”, y que este simboliza la “poesía del dolor”.