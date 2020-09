‘Freeze Tag’ es una de las joyas perdidas de este verano

Este verano se ha publicado un disco conjunto del teclista y saxofonista Terrace Martin, el pianista Robert Glasper, el beatmaker 9th Wonder y Kamasi Washington, el músico de jazz conocido en el mundo del pop por discos como ‘Heaven and Earth’, y por sus colaboraciones con gente como Lauryn Hill, Nas, Snoop Dogg, Chaka Khan, Flying Lotus y Thundercat, entre otros. Los cuatro músicos de este proyecto, que no se presenta con un sobrenombre particular, tienen en común haber trabajado con Kendrick Lamar y han contado con Phoelix a las voces.

El álbum ‘Dinner Party’, editado el mes pasado y conteniendo 7 canciones, apenas ha sido reseñado en 4 medios de todo el mundo, siendo los más famosos Allmusic y la revista Mojo, pasando inadvertido para la mayoría. El álbum tiene sus más y sus menos en lo referente a accesibilidad, pero el single ‘Freeze Tag’ merecía más atención mediática dada su exquisitez de arreglos, como no podía ser de otra manera.

Estamos ante una producción de soul, de ritmo sensual y preciosos sección de viento y piano, cuya melodía parece estar hablándonos de lo maravilloso que es el amor o lo dulce que fue aquel verano. No es el caso: Phoelix está narrando en verdad el horror de una persecución policial… que además no deja de repetirse como en la vida de las personas negras en Estados Unidos.

“Me dijeron que pusiera las manos en la cabeza / creo que se han equivocado de persona / estoy harto de correr / he estado buscando el amor que ha desaparecido / estaba buscando una paloma / y me dijeron que si me movía, iban a matarme a tiros”.

El grupo de producción, que daba con una melodía inmediata, ofrece un mundo de horror en contraste, logrando en todo aquel que haya querido atender, el mismo calado que conseguía Childish Gambino haciendo muchísimo más ruido en ‘This Is America’.



Lo mejor del mes: