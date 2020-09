Llega el «pati-pati»: el sexy-thriller de Maluma y Jennifer Lopez da bastante de sí

Maluma y Jennifer Lopez han dado la sorpresa esta noche con un doble single conjunto. Para ella, es su regreso, su gran apuesta, después de haber arrasado junto a Shakira en la Super Bowl, logrando por mucho -muchísimo- el récord de visualizaciones en Youtube de toda la historia de este evento. Para él, una nueva gran apuesta también, solo que apenas un mes después de haber presentado su álbum ‘Papi Juancho’, del que ‘Hawái’ se ha convertido en un monstruoso hit mundial capaz de sumar 5 millones de streamings diarios… todos los días.

Lo que nos ofrecen Maluma y Jennifer Lopez está más cerca de ‘Felices los cuatro’ y ‘ADMV’ que de ‘Medellín’, una fantasía ya olvidada en el pasado pero que continúa sonando a futuro al lado de estas dos nuevas canciones, de un corte tan conservador que ni el matrimonio Espinosa de los Monteros-Monasterio. La primera es una canción de reggaetón viejuno que hace de su estribillo forzado su mayor gancho (los «patí – páti» del nombre), y la segunda una balada romántica entre el R&B de los 90 y el trap de 2014, en la que J.Lo le dice a él “yo siempre seré tu negrita del Bronx”. Pero ay, el vídeo para ambas, todo un corto… cómo se lo han currado y cómo puede levantar esto.

Jessy Terrero dirige esta grandilocuente soap-opera en la que J.Lo mueve «miles de millones de dólares», pero tantos «autos y diamantes» solo «tienen precio» si los comparte con Maluma. Vemos a Jennifer Lopez, por momentos como peinada en una peluquería de perros, bailando con unos muchachos en una oficina, deslizándose por una sala a cámara lenta con un escote supercasual, contemplando rascacielos desde una maravillosa azotea… cuando todo se tuerce.

Tras un plot-twist que sorprende a la pareja retozando en la cama a las 5 de la mañana -sobre todo a ella-, el asunto se torna dramático para desarrollar la mencionada balada pimpinelesca en la que ambos dialogan. SPOILER ALERT: A Jennifer Lopez la reclama la justicia, como a Shakira, solo que a ella se la llevan presa, pero tampoco pasa nada porque ahora, en vez de bailar con chicos, baila con chicas, y en definitiva, el vídeo nos esconde una sorpresa final -otra más- que ni aquella temporada de ‘La casa de papel‘. ¿Alguien da más? Pues sí, atentos al discretísimo product placement al principio y al desenlace de esta superproducción, y también durante su desarrollo.

¿Quién está detrás de esta maravilla? Si las canciones están producidas simplemente por el habitual de Maluma Édgar Barrera y Jon Leone en el caso de la reggaetonera ‘Pa ti’ y los también habituales The Rude Boyz en el caso de ‘Lonely’; a Jessy Terrero hay que acreditar por decenas y decenas y decenas y decenas de videoclips de la historia del reggaetón y la llamada música urbana. El mismo ‘Felices los 4’, una referencia clara en este caso, es suyo: no se puede decir que todos juntos no hayan ido a lo seguro. Esta gente sabe lo que se hace…