Melanie Martínez aúna repostería, sensualidad y «sangre» en el vídeo de ‘The Bakery’

Melanie Martínez ha conseguido este año el mayor éxito de su carrera en las plataformas de streaming… con una canción desconocida de su álbum debut que se ha viralizado cinco años después gracias a TikTok. Sí, este tipo de milagros comerciales son ya el pan de cada día en la era de Spotify y servicios similares. La canción afortunada ha sido ‘Play Date’, que suma a día de hoy más de 271 millones de reproducciones en la plataforma sueca, superando por mucho las escuchas de la que hasta entonces era el éxito más popular de la artista en el mencionado servicio, ‘Pity Party’. Melanie ya había visto su primer disco resurgir en listas gracias a su espectacular edición física, pero seguro no estaba preparada para lo que le aguardaba gracias a la popular red social china.

Ante semejante hit venido de la más absoluta nada, Melanie Martínez por supuesto no se ha quedado con los brazos cruzados y ha movido ficha sacando nueva música. La artista ha publicado la edición de lujo de su último disco, ‘K-12‘, al que ha añadido un EP con seis canciones nuevas que ha llamado ‘After School’, continuando con la temática conceptual de todo su trabajo, ligada de momento a las primeras etapas de la vida humana, la infancia y la adolescencia, y donde ha mandado una imaginería tan infantil y llena de colores pastel como siniestra. Antes había llegado a las plataformas un single suelto, ‘Fire Drill’, ausente de la reedición, y al que convenientemente se ha añadido ‘Play Date’ como «cara b» para arañar reproducciones.

El nuevo EP de Melanie Martínez se cierra con un tema llamado ‘The Bakery’ que ha sido el seleccionado como single oficial. Y si su sonido de pop con influencias del R&B y el hip-hop no sorprenderá a cualquiera que esté más o menos familiarizado con el trabajo de la cantante, al menos sí lo hace su videoclip, ya número 11 de los más vistos en Youtube España, y en el que Melanie se transforma en una galleta que es horneada por un grupo de humanoides con forma de conejo.. para después ser comida por una versión de ella misma pero envejecida. Alternando a su vez planos «sexys» de Melanie bailando en unas plataformas que ni FKA twigs, con otros en los que aparece con la boca «ensangrentada», otro vídeo de Melanie Martínez que aúna dulzura y terror.

En Instagram, Melanie ha explicado el significado de todas las canciones de ‘After School’, trabajo que lleva componiendo desde 2017 y en el que ha plasmado varias lecciones que ha aprendido en los últimos años relacionadas con sus emociones. Sobre ‘The Bakery’ ha dicho que habla ni más ni menos sobre la vez en que trabajó «sin ninguna ilusión» en una «pastelería» porque «necesitaba ganar dinero para invertirlo en mi arte y en mi música».

Hace justo un año, junto al lanzamiento de ‘K-12’, se estrenaba en los cines de todo el mundo la película de acompañamiento al álbum, que puntuamos con un 7,5. Elogiábamos la estética de la cinta, no así su guion, que pecaba de demasiado obvio: «No hay nada de malo en una película adolescente, pero la obsesión de Martinez con lo infantil probablemente no le ha permitido hacer una cinta más transversal», decíamos entonces. «Y es que todos los temas están presentados con una brocha tan gorda que por momentos parecen sacados de un guion de Dora La Exploradora. Son temas importantes y Martinez no se deja nada en el tintero … Sin embargo, la sutileza se pierde por el camino en todas las escenas de la cinta y lo que queda en ella es un «greatest hits» de lecciones sobre la vida impartidas por Melanie que a veces resultan tan juveniles y blandas como la propia estética de la película».