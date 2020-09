Taylor Swift vende 2 millones de ‘folklore’; Haim desaparecen de las listas en días

Hits

Taylor Swift acaba de rebasar los 2 millones de copias vendidas de ‘folklore‘ según las estimaciones de Mediatraffic, lo cual tiene mucho mérito si recordamos que el disco no es tan comercial como en otras ocasiones, abiertamente esquiva la música pop para ofrecer una vertiente más cálida, intimista y folkie de la cantante, influida por la colaboración con los hermanos Dessner de The National e incluso Bon Iver. Pese a que las radios de todo el mundo no han podido apostar por ‘cardigan‘ como en otros momentos de su carrera por ‘Shake It Off’ o ‘ME!’, la respuesta de sus fans ha sido estupenda y el disco es platino en Estados Unidos y oro en Reino Unido tan sólo unas pocas semanas después de su edición.

Y lo mejor es que le queda cuerda para rato. Billboard informa de que ‘folklore’ vuelve esta semana al número 1 del Billboard 200 haciendo que Taylor supere el número de semanas en el número 1 de álbumes de Whitney Houston. Lo logra de varias maneras: hay nuevos «bundles» en su web, la aparición de la artista en los premios de la música country interpretando ‘betty’, nuevo «capítulo-single» del disco en las plataformas de streaming, nuevos discos firmados en tiendas independientes…

Taylor no va a dejar morir el álbum en los próximos meses y estamos seguros de que habrá una gran campaña de Navidad para este otoño en la que no sabemos si veremos implicado al siempre esquivo Bon Iver o no. En caso de que Justin Vernon no quiera involucrarse en especiales navideños o de Acción de Gracias, estamos seguros de que Swift le sustituirá convenientemente en uno de esos «remixes». ¿De verdad va a desperdiciarse el potencial lacrimógeno de ‘exile’? Sea como fuere, ya uno de los discos más vendidos del año, otra vez, pese a la reticencia de países como España: en nuestro país el álbum no fue número 1 y baja al puesto 29 en su 8ª semana, muy lejos del disco de oro.



Flops

La estrategia de Taylor Swift no inspira en absoluto a sus amigas de Haim, con las que ha llegado a actuar en directo. Las hermanas parecen haber abandonado ‘Women in Music Pt. 3‘ nada más ser este editado. Es muy obvio que juegan en otra liga, pero hay que recordar que el debut de Haim ‘Days Are Gone‘ fue un gran éxito comercial en 2013, logrando el disco de platino en Reino Unido y Australia, y resistiendo hasta 32 semanas en el Billboard 200. El segundo ‘Something to Tell You’ fue disco de plata y top 2 en las islas y también top 10 en Estados Unidos, pero esta vez el nuevo álbum de Haim no va a lograr ningún tipo de certificación.

‘Women in Music Pt. 3’ fue top 13 en Estados Unidos, pero el disco duró una única semana en todo el Billboard 200 perjudicado por su bajo streaming. En Reino Unido, su bastión pese a la procedencia californiana de las artistas, no corrió muchísima mejor suerte. Fueron número 1, sí, pero 3 semanas más tarde, el disco había desaparecido de todo el top 100 para no volver. Recapitulando, si ‘Days Are Gone’ estuvo 53 semanas en las listas británicas, es decir, un año entero; el nuevo duró 4 semanas, es decir, un mes. ¿Cómo han podido perder tal cantidad de público, superándose a sí mismas?

Los cambios de fecha de edición provocados por la pandemia no han hecho ningún favor al álbum, ni tampoco esa extraña secuencia que deja lo mejor para el final. ‘Women in Music Pt. 3’ puede ser el mejor disco de Haim, y como tal lo veréis reflejado en las mejores listas con lo mejor del año, pero su estructura no comunica tal cosa al público generalista en los tiempos que corren, tan proclives para el streaming y los «skips». Las canciones más escuchadas del álbum continúan siendo bonus tracks lanzados a partir del año pasado: ‘Summer Girl’ y ‘Now I’m In It’. De ellas tendría que haber partido la estrategia comercial del álbum que no, no ha sido la mejor.