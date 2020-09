Roi Méndez recluta a la «comunidad indie» para odiarle… y promocionar su nuevo single

Roi Méndez, conocido por ser concursante de Operación Triunfo 2017 -él es autor del disco ‘Mi lógico desorden‘- ha sido uno de los temas más comentados del fin de semana en redes después de tuitear un extraño mensaje con el que parecía buscar poner a toda la «comunidad indie» en su contra. «Yo nunca colaboraría con un artista indie» era la absurda proclama que el artista gallego compartía este domingo en su cuenta de Twitter.

Se lanzaban a contestar el tuit un grupo de conocidos artistas «indie» e incluso varios periodistas musicales aparentemente decepcionados con la actitud de Roi Méndez. Alberto Jiménez de Miss Caffeina le llamaba «pringao», Dani Fernández «flipao», Nil Moliner directamente «gilipollas»; Ginebras (cuyo disco reseñamos hoy) indicaban que la comunidad «indie» a él «tampoco le necesita», Varry Brava compartían un GIF de gatetes, Zahara se preguntaba si con ella al menos sí colaboraría, Rayden se mostraba decepcionado; la periodista Virginia Diaz le planteaba: «¿y por qué crees que un grupo o artista indie querría colaborar contigo?»; y Miki Núñez le animaba a bajarse los humos… pero la mejor respuesta venía de parte del periodista Arturo Paniagua, que contraatacaba al cantante indicándole que está «a dos singles de llevar una maqueta a Subterfuge».

Lo has adivinado, todo este tinglado ha sido una maniobra promocional de Roi Méndez para promocionar su nuevo single, que además es una colaboración con Veintiuno. La banda autora de ‘Haters’ también comentaba al tuit de Roi sugiriendo que quien no ha visto esto venir es porque no ha querido, pues tanto Zahara como Alberto Jiménez, Rayden y Miki Nuñez han colaborado con la formación toledana. En Twitter, Roi ha tenido a bien de agradecer a todos sus colegas por participar en el «montaje», etiquetando a los artistas mencionados así como a Bely Basarte, Cepeda, Alexander Som, Sofía Ellar, Marazu o al cómico El Monaguillo.

El siguiente paso de Roi ha sido anunciar oficialmente el single, que aparentemente lleva el título de ‘Yo nunca digo nunca’, con un gag protagonizado junto a Diego Arroyo en el que el gallego hace como que desprecia la música indie y después chantajea a Diego con revelar al mundo que no es tan «indie» como hace ver tras descubrir que posee una copia de ‘Mi lógico desorden’. Nada tan divertido como las bromas que solía gastar Roi a sus compañeros de edición (mítica la que perpetró a la pobre Amaia con Miriam como compinche), pero ahí queda.

Sois muy grandes chavales 👏👏 Con humor la vida es menos 2020 🧡 https://t.co/fEUUxveDq8 — GINEBRAS (@GinebrasBanda) September 28, 2020