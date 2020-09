La Oreja de Van Gogh, número 1 de álbumes en España con ‘Un susurro en la tormenta’

La Oreja de Van Gogh firman esta semana el nuevo número 1 en la lista de álbumes española conn ‘Un susurro en la tormenta‘. Nada nuevo bajo el sol para la banda donostiarra, que desde la edición de ‘Guapa’ en 2007 ha conseguido colocar cada uno de sus discos en la primera posición de la lista de ventas. El reto por supuesto es que el disco se mantenga en lista, ya que este no ha producido realmente ningún single de éxito. El anterior álbum del grupo, ‘El planeta imaginario’, aguantó 49 semanas en la clasificación.

Otro éxito es el que se apuntan Els Amics de les Arts con ‘El senyal que esperaves’, que entra en el número 4. Es una de las mejores posiciones históricas de la formación catalana en nuestro país, ya que ‘Espècies per catalogar’ también fue número 4, mientras ‘Només d’entrar hi ha sempre el dinosaure’ y ‘Un estrany poder’ llegaron a ser número 2.

Más adelante, en el número 8, Ava Max entra con ‘Heaven & Hell‘, disco que se ha quedado a las puertas de ser top 1 en Reino Unido, el mercado principal de Ava a pesar de ser ella estadounidense, pues en Estados Unidos el álbum ha entrado en un decepcionante numero 27. Por supuesto, Ava tenía fácil lograr un buen debut en listas ya que los streamings de singles como ‘Sweet but Psycho’, ‘So Am I’ o ‘OMG What’s Happening’ son altísimos, sin embargo, ‘Naked’ tardará mucho tiempo en igualar sus cifras y las reproducciones del resto del álbum en Spotify no son para tirar cohetes, por lo que habrá que ver cual es su recorrido en los próximos meses.

Otra estrella internacional, Alicia Keys, coloca su nuevo trabajo ‘ALICIA‘ en el número 18 de la lista de álbumes española. En Estados Unidos ha entrado en el número 4, pero los datos del álbum en Europa están siendo modestos: solo ha entrado en el top 10 de Bélgica y Países Bajos, mientras en Alemania lo ha hecho en el 14, en Francia en el 28, y en Italia en el 40. Como a La Oreja, a Alicia le ha faltado potenciar el álbum con un single de éxito de verdad, ya que ‘Underdog’ se ha quedado lejos de ser un nuevo ‘Girl on Fire’.

En cuanto al resto de entradas, ‘Live at the Roundhouse’ de Nick Mason’s Saucerful of Secrets entra en el número 39, ‘Throes of Joy in the Jaws of Defeatism’ de Napalm Death en el 78, ‘La vida és ara’ de Pau Vallvé en el 84 y ‘Tea for the Tillerman’ de Yusuf (Cat Stevens) en el 99.