Billie Eilish estrena el vídeo de ‘No Time to Die’

Billie Eilish ha estrenado el videoclip de ‘No Time to Die‘, la canción oficial de la próxima película de la saga ‘James Bond’, de igual título. El vídeo fue grabado en febrero, pero entonces la pandemia llegó para llevárselo todo por delante. Si dicha película iba a estrenarse el pasado mes de abril, la pandemia forzó su postergación, y con ella el estreno de este vídeo.

Sin grandes alardes de cinematografía como los del vídeo de ‘Die Another Day’ de Madonna, el de ‘No Time to Die’ se conforma con existir, que es más de lo que se puede decir del de ‘Skyfall’ de Adele. Así, el clip apenas intercala imágenes en blanco y negro de Billie cantando la canción frente a un micrófono clásico, junto a los juegos de luce de rigor, con otras de la película.

Hace poco teníamos ocasión de hablar con FINNEAS, hermano y productor de Billie, y por tanto productor también de ‘No Time to Die’. Le preguntábamos si estaba contento con la acogida popular hacia la canción, que ha sido un éxito moderado en listas. «Hacer la música para una película es un asunto complicado porque no la haces para tus fans en concreto, sino para los fans de esa película, y los fans de ‘James Bond’ no tienen por qué serlo de nuestra música», contestaba el músico. Simplemente, nos sentimos muy afortunados de poder haber formado parte de ese universo». Escribir ‘No Time to Die’ ha sido una experiencia muy emocionante y satisfactoria, y yo estoy muy orgulloso de la canción. La propia Billie ha indicado que «sigue estando orgullosa» de haber formado parte de ‘James Bond’.

¿Cuánto se estrena ‘James Bond: No Time to Die’, entonces? El 12 de noviembre se produce su primer pase en Reino Unido y Australia y el 20 será el turno de Estados Unidos. La fecha de estreno en España sigue sin concretarse, pero como informa ABC, debería producirse no más tarde del mes noviembre. Billie, que recientemente publicaba el single ‘my future’, muy interesante por sus sonoridades de hip-hop fusionado con soul en el estilo de Amy Winehouse, sigue preparando su segundo álbum de estudio, muy esperado pues su debut fue un superventas, nada más y nada menos que el disco más exitoso de 2019.