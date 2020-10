Probablemente en los últimos meses no te haya dado tiempo a hacerte con una mascarilla que te ha gustado porque mientras te lo pensabas, ha volado. La pandemia de covid-19 ha ido imponiendo la obligatoriedad del uso de esta prenda, lo que ha llevado a muchos artistas a incorporarla poco a poco a su merchandising. Allá por el mes de marzo se entendió como oportunista en medio de la muerte de decenas de miles de personas: J Balvin se vio obligado a retirar la promo de una mascarilla que su equipo había subido a redes, pidiendo perdón en Twitter, pero un mes más tarde la BBC hablaba de un cambio de tendencia: su uso empezaba a estar normalizado, la demanda era enorme y además, en muchos casos los fines eran benéficos. Wall Street Journal informaba de la venta de 10.000 mascarillas en un solo día por parte de Dave Matthews Band, quienes donaron el dinero a World Central Kitchen, que provee de comida a las víctimas de los desastres naturales.

En el mismo reportaje se hablaba de cómo nada podría sustituir los 28.000 millones de dólares que anualmente genera la música en directo, indicando que lo generado en merchandising en cualquier caso era creciente: de los 3.080 millones de 2016 se pasó a 3.330 en 2017 y de ahí a los 3.480 millones en 2018. A falta de datos oficiales, se huele a la legua que la camiseta clásica ha dejado cada vez más espacio a la mascarilla, una pieza que como indicaba Tony Holiday de Kt8 Merchandise a Billboard, ya existía desde antes de cara a los festivales con mucho polvo (My Chemical Romance habían fabricado unas, por ejemplo, para un evento en el desierto), pero cuyo consumo ahora mismo se ha desbocado por razones evidentes. El 30-40% de sus artistas estaban fabricando mascarillas en el momento de aquel reportaje -mucho más ahora, seguramente- si bien quien no termina de subirse al carro es Grimes. Curioso porque, antes de la pandemia, habíamos visto mascarillas en su vídeo de ‘Violence’, casi a modo de premonición, en septiembre del año pasado.

Garbage

En el mejor disco de Garbage, ‘Version 2.0’, resulta que había una canción llamada ‘The Trick Is To Keep Breathing’. No fue un single pero cualquiera de los millones de personas que compraron aquel álbum la recordarán muy bien porque salía justo después del single principal, ‘Push It’. La balada, una de las favoritas de sus fans, ha terminado convertida en mascarilla a petición del propio público debido simplemente a su nombre («El truco es seguir respirando»). Lamentablemente, está agotada a través de su web. Se vendía por 15 dólares.

Katy Perry

Katy Perry ha sacado este año al mercado un disco llamado ‘Smile’, así que aparte de su promocionada mascarilla con el single ‘Daisies’, tenía que existir otra con el propio nombre del disco. Es la tercera foto de esta pequeña galería. Una manera de mostrar una buena cara al mundo, cuando no tienes la menor idea de si el resto de la humanidad está «sonriendo» o exactamente todo lo contrario. Las mascarillas se venden a 20 dólares en la tienda oficial de Katy Perry.

Christina Aguilera

Como continuando con su gafe, ha querido el destino que este 2020 sea el año en que se cumple el 10º aniversario de la edición de ‘Bionic’, uno de los mayores desastres comerciales que se recuerdan en el mundo del pop. Christina Aguilera no ha querido desperdiciar la ocasión y entre las maneras con que decidió celebrar tamaño acontecimiento estaba el lanzamiento de una mascarilla con los labios que veíamos en dicha portada.

Swans

La prueba de que todo tipo de grupos y artistas ha decidido sumarse a la moda la tenemos en Swans, que venden a través de la web de su sello 2 de sus diseños clásicos en forma de mascarilla. Y son una chuchería para sus seguidores. Uno recurre a la forma de boca para rescatar los dientes de su iconografía (fueron la portada de su disco ‘Filth’, 1983), y el otro es su lema «You Fucking People Make Me Sick». Este era el título de uno de los temas de ‘My Father Will Guide Me up a Rope to the Sky’ (2010).

Ariana Grande

Dada la crisis de la industria musical, varios artistas se han sumado a una iniciativa llamada We Got You Covered Now. Se venden mascarillas por 15 dólares y los beneficios van a parar a manos de diversas organizaciones caritativas que apoyan a la industria musical en tiempos de covid-19. Entre esas asociaciones están MusiCares y Help Musicians. Participa gente de primer nivel como Rolling Stones, Justin Bieber y Ariana Grande, esta última con una mascarilla con lágrima que puede ser una referencia a ‘No Tears Left to Cry’ o a ‘Rain On Me’ a juzgar por este tuit.

Billie Eilish

Por el mismo programa pasaba Billie Eilish, con una de esas mascarillas con las que, sin necesidad de mencionar al artista, sus fans pueden reconocerse entre sí. El emblema es el «blohsh», el símbolo que es a la cantante lo que la lengua a los Rolling y que tiene su propia cuenta de Instagram con su millón de seguidores.

Bad Bunny

«Yo hago lo que me da la gana»… excepto salir a la calle sin mascarilla. Eso es lo que parece decirnos este objeto que ha durado muy poco tiempo en la tienda oficial de Bad Bunny en honor al título de uno de los álbumes que ha sacado este año. No os apuréis, en cualquier caso, porque sus diseños se cuentan por decenas.

The Police

En el citado artículo de Billboard, se informa de que una camiseta de Police se ha empezado a vender muy bien de manera espontánea después de la pandemia. Se trata de aquella correspondiente a su hit ‘Don’t Stand So Close to Me’. Esta canción ahora mismo parece estar invitándonos a mantener la distancia social, y la idea no ha tardado en ser llevada al mundo de las mascarillas: se venden decenas con este lema, aunque en este caso no se trata de merchandising oficial del trío.

The Cramps

En el otro lado de la moneda, más arriesgada es esta mascarilla inspirada en el título del cuarto álbum de The Cramps, ‘Stay Sick’. Se vende en La Integral, la madrileña tienda donde también se venden decenas de vinilos, libros y pequeñas piezas de arte y coleccionismo, que claramente ha sabido reciclarse con una amplia gama de mascarillas que se han vendido como rosquillas entre su público.

Lady Gaga

Aunque Lady Gaga se ha guardado lo mejor para sí misma, por ejemplo el desfile de mascarillas que fue su paso por los MTV VMA’s o esta mascarilla con tachuelas con que se ha dejado ver; su web oficial no ha dejado de venderlas. Hay mascarilla oficial de ‘Chromatica‘ y después una de ‘Sour Candy’ con colmillos que ya se ha agotado.