Canción del Día: Los 2 minutos de gran videoclip sobre micromachismos de Haim

La «solución» de Haim para lo injustamente desapercibido que está pasando su último álbum ‘Women In Music Pt. III‘ es un videoclip para la canción más impopular de todo el álbum. ‘Man From the Magazine’ parecía una anécdota de 2 minutos grabada en una sola toma, pero cobra una importancia crucial desde que el grupo ha presentado hace unas horas un interesante videoclip para la misma.

El habitual y popular Paul Thomas Anderson dirigió esta sencilla pieza en directo mientras el grupo se hacía la foto de portada del álbum y está íntimamente relacionada con toda la imaginería del largo, que reflexiona sobre la posición de la mujer industria musical. La letra de ‘Women In Music Pt. III’ nos habla de micromachismos, de cómo el hombre de la tienda de música enseña a Haim una guitarra de principiante y se ofrece a tocar algo, deduciendo que ellas no saben tocar nada, que es lo que se cuenta en el segundo párrafo. En el primero, un hombre en la tienda se atreve a decir: «¿pones la misma cara en la cama?», mientras el estribillo «you don’t know how it feels» parece referenciar la canción favorita de Haim de Madonna ‘What It Feels Like for a Girl’, que justo mientras se gestaba el álbum, Danielle había llegado a manifestar que escuchaba «cada mañana», y tiene una temática muy similar.

El vídeo tira por ahí, rodado en un Canter’s Deli en Los Ángeles y con Danielle Haim lidiando con clientes masculinos e interpretando el tema en directo. El desencadenante es el momento en el que el cliente pide una «salchicha», lo cual no es ninguna tontería, pues las salchichas son emblemáticas de este restaurante y de esta era de Haim: aparecen en la portada del álbum, nutrieron sus redes durante la promoción del largo y

ellas mismas explicaron en Los Angeles Times que decidieron rodearse de «salchichas» en la promoción precisamente en base al micromachismo que han sufrido durante su carrera.

En Apple Music, Este Haim profundizó en la cuestión recordando de dónde viene la primera estrofa de la canción: «un entrevistador me preguntó si ponía las mismas caras que pongo en el escenario, en la cama. Y obviamente no se refería a cuando estoy bostezando. Mi mecanismo de defensa es intentar hacer una broma de eso. Así que le dije: «pues solo hay una manera de averiguarlo». Hubo una risita y pasamos a otra cosa. Si ahora me lo preguntaran, le daría un puñetazo».

Continúa: «como mujer, nos enseñan a ser siempre agradables y educadas. Y creo que esa fue mi manera de ser educada y agradable. Gracias a Dios, las cosas están cambiando un poco. Llevamos hablando de mierda así desde siempre y creo que ahora al fin las cosas están cambiando, la gente está empezando a escuchar finalmente».



