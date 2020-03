Billie Eilish y su fan-art viral, la sitcom de Dua Lipa, HAIM en el “Día de la Madonna trabajadora”, Diplo contra el Covid-19 y Frank Ocean ¿a favor?

Vuelve nuestra sección 10 fotos que no debiste perderte, dedicada a mostrar fotos y vídeos de nuestros artistas favoritos en las redes sociales que te gustará ver (o recordar, si ya las has visto). Hoy, el fan-art de Billie Eilish y su fan-art viral, HAIM celebran el “Día de la Madonna trabajadora”, Diplo lucha contra el coronavirus, del que Frank Ocean podría estar a favor… y mucho más.

Diplo combate el coronavirus

Coronavirus es la palabra del momento. La ya pandemia ha revolucionado nuestras vidas de maneras insospechadas. Por ejemplo, los viajes en avión, que se consideran un foco de contagio importante. Ante eso, ¿qué hacer? ¿No viajar? Nah… Diplo tiene la respuesta: mascarilla en ristre, procede a dejar su asiento de clase turista como una patena. Y no con una, eh, sino VARIAS toallitas higiénicas. Eso sí, sin guantes. Mucho nos reímos de Paula Gonu, pero magufos los hay por todas partes.

A Frank Ocean ¿le gusta el coronavirus?

Y ya que hablamos de magufadas, no falta quien lanza teorías conspiranóicas o informaciones ocultas a drede sobre el coronavirus para… lo que sea. En esa línea, una de las ideas más bizarras y divertidas (por supuesto, es todo bromi) es que detrás del malévolo plan para propagar y extender el Covid-19 está ¡Frank Ocean! Básicamente, porque así se ha librado de actuar este abril en Coachella. ¯\_(ツ)_/¯

Hidrogenesse fangirlean a Marc Almond

Ajenos a la pandemia, Carlos Ballesteros y Genís Segarra paseaban tranquilamente por Barcelona cuando, de repente, se cruzan con un guiri que les resultaba familiar. No era otro que Marc Almond, mitad vocal, teatral e histriónica de Soft Cell. No tenemos claro si estaba en la capital catalana de vacaciones o en promoción de su nuevo álbum en solitario, ‘Chaos and a Dancing Star‘. Momentasso, en cualquier caso.

“Churrus” Wainwright

Y ya que estamos con “breves encuentros” –como se les llama en el foro de JENESAISPOP–, este debió ser de traca: Mikel López Iturriaga se lleva a Rufus Wainwright a comer churros por Madrid. “Tener a Rufus Wainwright al lado y estar más pendiente del churro”, remarca el periodista y creador de El Comidista. Lo cierto es que, si fantaseas con haber presenciado este encuentro, podrías estar de suerte: nos jugamos un chupito a que debe ser parte del programa culinario-cultural de López Iturriaga que anunció RTVE, ‘Banana Split‘.

Kim Gordon cocina la receta de Bernie

Seguimos con “cocina”. En la anterior edición de esta sección, ya dábamos cuenta de lo mucho que apoya Kim Gordon, ex-Sonic Youth, al candidato en las primarias del Partido Demócrata estadounidense, Bernie Sanders. Su apoyo la ha llevado incluso a hacer este spot casero en el que, mandil en ristre, “cocina” la receta política de su candidato favorito. Ojalá las Vainica Doble cantando de fondo ‘Con las manos en la masa’…

Kevin Morby y su carta a blink-182

Uno tiende a imaginar que artistas tan genuinos como Kevin Morby habrán crecido aprendiéndose la discografía de Willie Nelson, Lou Reed o Mary Lou Lord cuando, en realidad, olvidamos que habrán sido niños como los demás. Así lo demuestra esta carta nunca enviada que la madre de Kevin ha encontrado por casa y que escribió, a sus 13 años, al grupo blink-182, explicándoles lo mucho que les admiraba (“casi lloré”, dice al recordar un concierto suyo al que fue) y que él tenía su propio grupo punk. Ternurita.

‘El Mundo de Dua’, tu nueva sitcom favorita

Dua Lipa ha puesto ya a todo gas la maquinaria promocional para ‘Future Nostalgia’, el disco que publica en unas semanas. Así que, además de singles como ‘Physical’ –con toda la parafernalia estilo Eva Nasarre–, eso incluye ser portada de la edición anglosajona de Vogue. La famosa cabecera de moda no se ha conformado en su caso con un reportaje fotográfico sin más, sino que ha creado el hipotético piloto de una sitcom al más puro estilo late-80s protagonizada por la británica y llamada ‘El mundo de Dua’. La verdad es que, de ser real, ¿quién no la vería?

HAIM celebran el Día de la Madonna trabajadora

El pasado domingo 8 de marzo se celebraba mundialmente el Día de la Mujer Trabajadora. También lo hacían HAIM… trabajando. O camino a ello: en un momento de espera en algún aeropuerto –presumiblemente al de Nueva York, para participar en el programa de Jimmy Fallon–, se marcaron esta coreo improvisada de ‘What It Feels Like For a Girl‘ de Madonna que, dicen, es un “icono” que las “ha inspirado” enormemente. De hecho, revelan que Danielle escucha precisamente esta canción ¡cada mañana! Bonita alarma para el despertador.

El fan-art viral para el vinilo de Billie Eilish

Las pasiones que despierta Billie Eilish entre sus fans son inexcrutables. ¿Un ejemplo? Pues, sin ir más lejos, esta funda para vinilo que una artistaza dedicada a la autora e intérprete de ‘bad guy’, en la que sus ojos y cara se inundan de lágrimas negras al introducir el disco en ella. Una auténtica pasada de diseño doméstico que se ha hecho viral. Ya quisieran algunas ediciones físicas oficiales que andan por ahí fuera molar una tercera parte que esto.

Al salir del indie

Hoy terminamos con una imagen espeluznante para aquellos que glorifican los 00s como una época a reivindicar mejor que los 80 o los 90. José Ignacio Martorell, el hombre-antes-conocido-como-Jonston, subía esta foto (no lo indica, pero imaginamos que podría ser de algún semanario tipo ‘Tentaciones’) en la que, como una suerte de extraño “dream team”, posan juntos el propio Martorell, con Guille Mostaza (ex-Ellos, ahora productor y mitad de Mostaza Gálvez), Edurne (ex-triunfita, ahora jurado de talent-shows), Álvaro Benito (ex-futbolista, ex-Pig Noise, actualmente colaborador de El Chiringuito de Jugones), Borja Prieto (ex-Meteosat, ahora publicista, locutor radiofónico, youtuber y más), los periodistas musicales Darío y Diego Manrique… Una instantánea impagable, en fin, que de manera más o menos random se nos ocurre titular “Al salir del indie”.