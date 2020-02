Justin Bieber llora por Billie Eilish, Katy Perry perrea con Orlando… en 10 fotos que no debiste perderte

Vuelve nuestra sección 10 fotos que no debiste perderte, dedicada a mostrar fotos y vídeos de nuestros artistas favoritos en las redes sociales que te gustará ver (o recordar, si ya las has visto). Hoy, Casey Spooner (no) sorprenden al ser la diva pop que tu yo más perverso deseaba, Justin Bieber llora por Billie Eilish (y ella devuelve el amor), Anitta demuestra el increíble control de su “booty”, Katy Perry perrea con Orlando Bloom… y mucho más.

Kim Gordon, una “Bernie-liever”

Aquel que siga la actualidad política internacional sabrá que Bernie Sanders está dando pasos de gigante en la carrera por ser el candidato demócrata a las elecciones presidenciales de este año en Estados Unidos. El veterano político de corte izquierdista está recabando numerosos apoyos en el pop rock alternativo, con Vampire Weekend o Bon Iver actuando en sus mítines, por ejemplo. Aunque sin duda una de las que más se está mojando en hacer campaña por Sanders es Kim Gordon: ejerce de voluntaria convenciendo a quien quiera escucharla de las bondades de su programa político, mientras luce esa clásica camiseta de Black Flag adaptada para la ocasión. La autora del gran ‘No Home Record‘ es una auténtica “Bernie-liver”.

Lluvia de estrellas vistiendo los trajes de Ariadna Punsetes

Bien conocido y seguido es el perfil de Instagram de Ariadna, cantante de Los Punsetes, en el que expone la vasta colección de atuendos –diseñados y confeccionados por ella misma– con la que sale a actuar. Cada vez es más frecuente que ejerzan de modelo para ellas personas bien conocidas del ambiente artístico madrileño, principalmente. Así, las tres Cariño y Carlota Cossials de Hinds han sido algunas de sus última maniquíes. También una de las actrices que protagonizan la divertidísima ‘Vida perfecta‘, como vemos en este vídeo-sorpresi…

St Vincent devela su pasado deportista

Desde sus inicios y especialmente en los últimos años, Annie Clark ha dado siempre una imagen muy metida en el personaje de diva alternativa (mira, rima) como St Vincent. Tanto que cuesta imaginársela teniendo una vida normal. Nada que no pueda remediar un buen #throwbackthursday, que haga sacar del cajón una vieja foto. En esta, por ejemplo, Clark muestra un pasado como jugadora de voleibol. “Sporty Spice”, se llama a sí misma.

FKA twigs se apunta a ‘Cats 2’… si hay

Después del sonado fracaso de la adaptación fílmica del musical ‘Cats’ cuyo reparto contaba con, entre otros, Taylor Swift, dudamos que haya alguien en Hollywood tan zumbado como para apostar por una segunda parte. Pero, de haberla (una nueva versión teatral del original también serviría), una de las que se apunta es FKA twigs. De forma más o menos insospechada, la artista británica que firma ‘MAGDALENE’ –el mejor disco de 2019 para nuestra redacción y mucha más gente– es una forofa de la obra musical basada en poemas de T.S. Eliot, y lo ha mostrado en una fiesta cosplay de la misma, en la que coincide, por ejemplo, con Skin de Skunk Anansie. Muy WTF todo.

El mainstream español tiembla con Aitana al volante

Aitana en persona subía este vídeo que tiene una parte divertida y otra dramática. La primera reside en ver las caras de Beret, Blas Cantó y Rozalén, pasajeros de excepción en el viaje en carricoche dirigido por la intérprete de ‘Vas a piñarte quedarte’. Claramente, tiemblan ante la posibilidad de un accidente. La segunda está en el feo mansplaining de los periodistas que capturan el momento: es evidente que Aitana sabía muy bien lo que estaba haciendo y sale airosa de la maniobra.

Casey Spooner es la diva pop que deseas

Antes de ver este vídeo, hay que exponer los antecedentes: recordemos que Casey Spooner –ya no más Fischerspooner– ponía en evidencia a Mirwais y de paso al equipo de Madonna por, según su versión, negarse a retribuirle de una manera justa los créditos por su aportación a ‘God Control’. Dicho esto, cuando os dispongáis a ver este clip en el que el neoyorquino se somete al filtro “¿Qué diva eres?” podemos adivinar los deseos de vuestro yo más perverso. “No shade”, dice él mientras se parte de risa con el resultado.

El “booty-control” de Anitta

Diría que es bien conocida la habilidad de la brasileña Anitta para bailar prácticamente cualquier cosa, pero especialmente el twerk. La artista, recién invitada a un innecesario remix de ‘Contando lunares’, posee un contrastado dominio de su anatomía y, muy especialmente, de su culo. Así lo demostraba una vez más en una fiesta en la que celebraba el lanzamiento de su nuevo single con Major Lazer, ‘Rave Favela‘. El trío de productores encabezado por Diplo subía a sus redes este clip en el que la de Río de Janeiro demuestra en una fiesta un “booty-control” alucinante, extraterrestre.

Nicki Minaj, orgullosa en el carnaval de Trinidad

Y hablando de culos extraterrestres… Nicki Minaj acaba de publicar un nuevo single, ‘Yikes’, que sin vídeo, actuaciones televisivas y apenas promoción se situó rapidamente entre los más vendidos tras su lanzamiento. Tras su hazaña, ha acudido a celebrar el carnaval de su tierra de origen, Trinidad y Tobago. Allí ha paseado orgullosa de sus raíces con uno de esos estrambóticos trajes y paseado en lo alto de carrozas. Habrá quien la acuse de oportunista pero, como ella dice, “cualquiera que tenga un problema (con ello) puede amablemente comerse una polla con los huevos de guarnición”. LOL.

Katy Perry confirma su boda (y perrea) con Orlando

Días antes de su accidente por inhalación de gas, Katy Perry celebraba un año de su compromiso de boda con Orlando Bloom, asegurando que, pese a haber retrasado su enlace, todo sigue en marcha. Lo que es seguro es que su retomada relación está en plena forma y que siguen con ganas de… ¿perreo?: algo así muestra la impagable foto perreando al final de esta serie. Una de esas que su prole (de tenerla) se avergonzará al ver cuando tengan algo de conocimiento. Sí, otra.

Justin Bieber llora por Billie Eilish, ella responde

Además de por la publicación de su nuevo disco ‘Changes‘, Justin Bieber está dando mucho que hablar por la serie documental ‘Seasons’ y sus declaraciones en las entrevistas de promoción. En una de estas con Zane Lowe, el canadiense sorprendió al romper a llorar al hablar de Billie Eilish, de la que, tras colaborar en aquel remix de ‘bad guy’, se ha hecho gran amigo. “Quiero protegerla”, dice en la charla al ver reflejado en ella a él mismo cuando, siendo adolescente, asumió mal la fama. Billie ha respondido rápidamente subiendo ese momento de la entrevista y, de paso, mostrando algunas de las imágenes de su infancia que prueban que fue (y sigue siendo) una “belieber”.