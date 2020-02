El “desmayo” de Katy Perry en ‘American Idol’ tras una fuga de gas

Katy Perry, que el año pasado triunfaba con el single ‘Never Really Over‘, a los que sucedía después con los menos exitosos ‘Small Talk‘ y ‘Harleys in Hawaii‘, es noticia después de haberse “desmayado” durante el rodaje de último episodio de ‘American Idol’, programa del que es jurado junto a Luke Bryant y Lionel Richie.

El vídeo del momento muestra la cronología del suceso: Katy alerta primero a sus compañeros de que un olor a gas le ha producido un ligero dolor de cabeza, y poco después de que el equipo del programa sea evacuado al exterior por los bomberos, la cantante se desploma al suelo. A pesar de algunos titulares sensacionalistas que el vídeo está produciendo, la sonrisa de Perry la delata y todo parece una broma por parte de esta artista que, en realidad, siempre ha sido una cachonda total: desde que se lanzaba en tartas en unos premios de MTV hasta hoy.

El próximo verano se cumplirán 10 años desde el lanzamiento de ‘Teenage Dream‘, el álbum que consagró a Katy Perry gracias al éxito de los singles número 1 ‘California Gurls’ con Snoop Dogg, ‘Teenage Dream’, ‘Firework’, ‘E.T.’ con Kanye West y ‘Last Friday Night (T.G.I.F.)’ y del single top 3 ‘The One that Got Away’. Más tarde, Perry sumaba otro hit número 1 a su carrera con el primer single de la reedición de ‘Teenage Dream’, ‘Part of Me’.